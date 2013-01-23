金属期市: 期铜价格下滑,铜矿产量提高和中国需求温和令市场蒙阴

日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势消退
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 必和必拓预计2013年Escondida铜产量将大增20%
* Freeport预估今年铜销量将增长18%
* 锌和铅在突破阻力位后表现卓越
路透伦敦1月24日 - 期铜周三下滑,必和必拓等矿企产量走高表明市场供给充裕,同时迹象显示中国需求温和.两项因素一并拖低铜价.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收在每吨8,103美元,日内触及两周半高位8,154.25美元.周二收盘价在8,133美元.
必和必拓 周三发布季度报告显示铜产量上涨5%.该公司还预计今年全球最大的铜矿今年产量料增加五分之一.
"铜目前看似难有较明确的走向.市场对于铜的看法,是供给整体上正在改善."花旗分析师David Wilson表示.
"所有大型矿企的第四季产量数据都在出炉.我猜测将有全面上涨."
Freeport-McMoRan 周二表示,预计今年将把铜销量总额提高18%至43亿磅.
"我们预计(铜供给)将略有盈余...价格应在7,850美元受到良好支撑.阻力位在8,350美元."Sucden在一份报告中表示.
1月稍早,美国法律制定者达成协议避免"财政悬崖"之后,铜价触及逾两个月最高水准8,256.50美元.
不过,由于市场担心美国联邦储备理事会(美联储, FED)可能较预期更早撤回宽松措施,且投资者人在美国债务上限谈判前态度谨慎,铜价出现回落.
近期数据显示中国国内铜产量走高,同时分析师预计中国保税仓库中存放有超过100万吨铜,亦让铜价格承受压力.
近几周中国需求呈温和状态.交易员和分析师预计直至2月中旬春节长假结束前,买盘都会较为稀少.
市场注意力也集中在中国经济回暖的力度上.交易商希望周四将公布的汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值数据能够提供新的动能.
其他金属方面,交易商称三个月期锌 触及近三周最高水平2,095美元,周二时突破主要阻力位.
期锌收盘时未成交,买盘最后报每吨2,084.50美元,高于周二收盘位2,053美元.
三个月期铅 亦触及近三周最高水平每吨2,389美元,其收报每吨2,370美元,周二收盘价为2,325美元.
三个月期铝 收在每吨2,077美元,高于上日的2,075美元.三个月期锡收在24,450美元,周二收盘价是24,625美元.期镍 收于17,545美元,上日报17,385美元.
以下为1709GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 368.95 -0.75 -0.20 365.25 1.01 LME期铝 2076.25 1.25 +0.06 2073.00 0.16 LME期铜 8102.25 -30.75 -0.38 7931.00 2.16 LME期铅 2365.00 40.00 +1.72 2330.00 1.50 LME期镍 17490.00 105.00 +0.60 17060.00 2.52 LME期锡 24475.00 -150.00 -0.61 23400.00 4.59 LME期锌 2078.25 25.25 +1.23 2080.00 -0.08 上海期铝 15255.00 -10.00 -0.07 15435.00 -1.17 上海期铜 58590.00 -100.00 -0.17 57690.00 1.56 上海期锌 15545.00 60.00 +0.39 15625.00 -0.51 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 利棣儿)
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 五年券106/5期殖利率连二日收升 * 台股弹且放空零成本，市场偏空操作 * 下周接近标债，交投有望回温 * 五年券106/5期明日区间先看0.82-0.86% 路透台北4月5日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周三收小升； 交易员指出，在台股强攻且往下追价意愿低之下，市场多偏空操作促殖利率开高收升，惟交 投冷清。 他们表示，上月10年券波动幅度大，不少交易员遭到停权，今天是4月的第一个交易日 ，先前遭停权的交易员今起恢复交易；惟市场缺明确方向，加上放空零成本，市场多采偏空 操作，带动殖利率连二日收升。 〞上个月很多家被停权，今天又恢复交易了，有人就往上KK看。〞一大型证券商交易员 说。 另一大型证券商交易员指出，因清明长假后台股强攻，在台股看起来相当〞硬朗〞，且 有望持续往上攻，而台债短线又缺乏利多之下，往下追价意愿低，市场试着往上做，但交投 依旧冷清，成交量不大。 他表示，下周随着标债进入倒数，料交投有望转趋热络；〞哎呀，台债现在没有什么事 ，没有人要追啊，
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%