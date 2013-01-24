金属期市: 伦敦期铜持稳,关注汇丰中国制造业PMI数据

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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期铜周三触及1月11日以来的最高位8,154.25美元,但今年似仍陷于7,920-8,250美元区间内.
上海期交所主力5月期铜合约 下滑0.12%,报每吨58,740元人民币(9,400美元).
苹果 公布业绩显示,营收连续第三季不及预期,因其旗舰产品iPhone销售不及华尔街预期. 该消息打压股市.
美国众议院周三通过共和党提出的一项计划,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债,为该计划迅速实施扫清了道路.此前参议院民主党领袖和白宫均对此表示支持.
美国大型制造商周三表示对2013年前景有信心,因年底的"财政悬崖"担忧消退.
澳洲主要铁矿石出口港黑德兰港(Hedland)恢复正常运作,此前因热带风暴袭击澳洲西部沿岸,该港口暂时关闭.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟/王翔琼; 审校 龚芳/石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。