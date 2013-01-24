金属期市: 伦敦期铜持稳,关注汇丰中国制造业PMI数据

期铜周三触及1月11日以来的最高位8,154.25美元,但今年似仍陷于7,920-8,250美元区间内.

上海期交所主力5月期铜合约 下滑0.12%,报每吨58,740元人民币(9,400美元).

苹果 公布业绩显示,营收连续第三季不及预期,因其旗舰产品iPhone销售不及华尔街预期. 该消息打压股市.

美国众议院周三通过共和党提出的一项计划,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债,为该计划迅速实施扫清了道路.此前参议院民主党领袖和白宫均对此表示支持.

美国大型制造商周三表示对2013年前景有信心,因年底的"财政悬崖"担忧消退.

澳洲主要铁矿石出口港黑德兰港(Hedland)恢复正常运作,此前因热带风暴袭击澳洲西部沿岸,该港口暂时关闭.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金