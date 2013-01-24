金属期市: 伦铜持稳,受到中国强劲制造业数据支撑

0727GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8083.00 -20.00 -0.25 1.94

上海期铜 58630 -180 -0.31 1.65

COMEX期铜 367.60 -0.85 -0.23 0.64

LME期铝 2064.00 -13.00 -0.63 -0.34

上海期铝 15230 -25 -0.16 -0.75

LME期锌 2066.00 -18.50 -0.89 0.12

上海期锌 15470 -75 -0.48 -0.48

LME期镍 17455.00 -90.00 -0.51 1.75

LME期铅 2348.00 -22.00 -0.93 0.34

上海期铅 15330.00 -35.00 -0.23 0.52

LME期锡 24450.00 0.00 +0.00 4.49

LME/上海套利价差^ 378

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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