金属期市: 伦铜持稳,受到中国强劲制造业数据支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0727GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8083.00 -20.00 -0.25 1.94
上海期铜 58630 -180 -0.31 1.65
COMEX期铜 367.60 -0.85 -0.23 0.64
LME期铝 2064.00 -13.00 -0.63 -0.34
上海期铝 15230 -25 -0.16 -0.75
LME期锌 2066.00 -18.50 -0.89 0.12
上海期锌 15470 -75 -0.48 -0.48
LME期镍 17455.00 -90.00 -0.51 1.75
LME期铅 2348.00 -22.00 -0.93 0.34
上海期铅 15330.00 -35.00 -0.23 0.52
LME期锡 24450.00 0.00 +0.00 4.49
LME/上海套利价差^ 378
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 张荻)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。