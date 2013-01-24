金属期市: 期铜价格持稳,中美制造业数据强劲但企业业绩令人失望

* 中美制造业成长均录得两年最快速度

* 法国1月企业活动萎缩

路透伦敦1月24日 - 期铜周四持稳,企业业绩令人失望抵消了中国和美国制造业的强劲增长对市场的影响.中美制造业表现提振了市场对于两国需求的预期.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收在每吨8,095.5美元,周三收在每吨8,103美元.

中国与美国本月制造业成长速度均为约两年最快,而数据显示德国经济成长加速,提振欧元区更快复苏希望.

市场由此预期中国需求料可在春节长假后反弹.中国占精炼铜总需求的40%左右.

"数据表明中国经济已经好转,今年可能再次看到较高的经济成长率."德国商业银行分析师Briesemann称.

"预计来自中国基础设施项目的需求将会升温,(数据)支持了我们的观点."

不过,中国和欧洲股市下跌抑制了市场人气,此前科技业巨头苹果 营收连续第三个季度不及预期.

周四发布的报告显示,法国1月企业活动进一步萎缩,且低迷幅度创下了全球金融危机最严峻时期以来的最大..这也令铜价承压.

德国数据则表明,1月民间部门活动跃升至一年高位.欧洲各国复苏步调不一致,引发市场担心欧洲成长力道依旧脆弱.

1月稍早,美国立法者达成避免财政悬崖的协议后,铜价曾触及逾两个月高位8,256.50美元.

但铜价一直未能有较大幅度的走升,本周其停留在8,047-8,154.25美元的区间内.

"看起来,铜价格近期可能在每吨8,165美元受限,波动区间可能在该水准之下的200美元范围内."澳新银行分析师在一份报告中称.

三个月期锡 收盘时未成交,最新报24,625美元,周三收盘位在24,450美元.

其他金属方面,三个月期铝 收在每吨2,076美元,周三收于2,077美元.期铅 收报2,403美元,上日报2,370美元.三个月期镍 收于17,390美元.上日收在17,545美元.期锌 收盘时未成交,最新报2,089美元.周三最后报2,084.50美元.

以下为1726GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 367.70 0.10 +0.03 365.25 0.67 LME期铝 2073.50 -3.50 -0.17 2073.00 0.02 LME期铜 8097.00 -6.00 -0.07 7931.00 2.09 LME期铅 2392.25 22.25 +0.94 2330.00 2.67 LME期镍 17365.00 -180.00 -1.03 17060.00 1.79 LME期锡 24630.00 180.00 +0.74 23400.00 5.26 LME期锌 2087.50 34.50 +1.68 2080.00 0.36 上海期铝 15230.00 -25.00 -0.16 15435.00 -1.33 上海期铜 58430.00 -160.00 -0.27 57690.00 1.28 上海期锌 15470.00 -75.00 -0.48 15625.00 -0.99 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金