金属期市: 美国耐久财订单数据提振期铜上升,但供给前景令涨幅受限

* 美国12月耐久财订单上涨4.6%

* 2013年中国经济料增长超过8%--中投

* 投资者增加期铜净多仓,但数量不大--CFTC

路透伦敦1月28日 - 期铜周一小幅上涨,美国耐久财订单数据优于预期提振市场对美国经济成长和需求的信心,但有关供给增加的担忧情绪让价格受限.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收在每吨8,050美元,高于上周五收盘时的每吨8,030美元.

数据显示美国12月耐久财订单较前月上涨4.6%,远超增长1.8%的预期.

分析师表示,市场料密切关注包括周五的非农就业报告在内的美国经济数据、周二的美国联邦储备理事会(美联储, FED)会议以及围绕美国财政预算的政治进展.

"(耐久财数据)毫无疑问很不错,但人们在一旁观望.投资者仍处于守势,且经济成长的幅度也仍然存在不确定性.未来还有关键的预算谈判."INTL FCStone分析师Edward Meir称.

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,前周对冲基金和基金经理增加了黄金、白银和铜期货和期权的净多头部位,因美国经济持续展现出改善迹象.

但期铜净多头部位仅增加了270口至16,438口,证明投资者信心仍不够充分.

市场预期今年市场供给数量恐大幅增加,铜价格前景因此承压.

主要铜生产国智利铜业委员会Cochilco周一称,今年该国料产出559.6万吨铜,较2012年水准高出3%.

上周一份路透调查显示,分析师们预计2013年新供给将令市场出现12万吨的盈余.

"整体上讲,今年来自关键地区中国、美国和欧洲的数据都很正面,但预期铜表现落后,反映出市场从供应短缺移向供应过剩的观点."法国巴黎银行分析师Stephen Briggs称.

**中国经济*

中国投资公司董事长楼继伟周六表示,2013年中国经济增长率可能超过8%,这也帮助提振铜价.中国经济第四季成长率在7.9%.

近期还将公布的数据有中国1月官方采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI终值,预计将显示中国制造业活动升温.

中国在春节前的买盘活动料保持清淡.中国市场将在2月11-2月15日休市.

其他金属方面,三个月期锡 收在24,400美元,上周五收在24,700美元;期锌 收于2,081美元,上日收在2,080美元.

三个月期铅 收于2,378美元,上日报2,355美元.三个月期铝 收于2,050美元,上日收在2,046美元.三个月期镍 收于17,625美元,前日最后报17,380美元.

以下为1702GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 365.30 1.05 +0.29 365.25 0.01 LME期铝 2043.25 -2.75 -0.13 2073.00 -1.44 LME期铜 8051.50 21.50 +0.27 7931.00 1.52 LME期铅 2376.50 21.50 +0.91 2330.00 2.00 LME期镍 17601.00 211.00 +1.21 17060.00 3.17 LME期锡 24350.00 -350.00 -1.42 23400.00 4.06 LME期锌 2080.00 0.00 +0.00 2080.00 0.00 上海期铝 15165.00 -60.00 -0.39 15435.00 -1.75 上海期铜 58450.00 -180.00 -0.31 57690.00 1.32 上海期锌 15570.00 -10.00 -0.06 15625.00 -0.35 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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