金属期市: 美国乐观数据提振伦铜上涨,关注美联储政策会议

"正面数据更可能增强市场人士对经济复苏的信心,但任何变化想要持续下去,则需要实货市场--进口、溢价或库存出现巨大变动,"巴克莱大宗商品分析师Sijin Cheng称.

"但我们还未看到这种变动,在农历新年以前也不太可能看到,"她补充道.

0244GMT,伦敦金属交易所三个月期铜 上涨0.24%至每吨8,069美元,昨日曾小幅上扬.

上海期交所主力5月期铜合约 触及10月19日以来最高水准每吨58,850元人民币,之后回吐部分涨幅,报每吨58,630元人民币,几近持平.

0244GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8069.00 19.00 +0.24 1.77

上海期铜 58630 40 +0.07 1.65

COMEX期铜 366.85 0.70 +0.19 0.44

LME期铝 2045.00 -5.00 -0.24 -1.26

上海期铝 15160 -10 -0.07 -1.21

LME期锌 2080.00 -1.00 -0.05 0.80

上海期锌 15590 45 +0.29 0.29

LME期镍 17560.00 -65.00 -0.37 2.36

LME期铅 2382.00 4.00 +0.17 1.79

上海期铅 15370.00 -25.00 -0.16 0.79

LME期锡 24400.00 0.00 +0.00 4.27

LME/上海套利价差^ 312

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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