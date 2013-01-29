金属期市: 美国数据乐观推升伦铜,关注美联储会议

"但我们还没看到这个现象,可能要等到农历春节之后,"她接着说.

0718GMT,LME三个月期铜 小涨0.57%至每吨8,096美元,延续上日涨势.

上海期交所交投最活络的主力铜合约5月合约 收报每吨58,850元人民币,涨幅为0.44%,盘中一度涨至58,950元,为10月19日以来最高.

包括金属、原油和股票等风险较高资产大多上涨,因为美国企业12月的计划支出增加.数据显示扣除飞机的非国防资本财订单小涨0.2%.

如果更多数据显示美国增长强劲,或许会引发市场臆测联储可能将大规模宽松措施收回一些.交易商正等待联储公开市场委员会(FOMC)的货币政策决议,以及订于周五发布的重要数据,如美国制造业采购经理人指数以及非农就业报告.

0718GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌% LME期铜 8096.00 46.00 +0.57 2.11 上海期铜 58850 260 +0.44 2.03 COMEX期铜 368.05 1.90 +0.52 0.77 LME期铝 2053.75 3.75 +0.18 -0.83 上海期铝 15170 00 +0.00 -1.14 LME期锌 2098.50 17.50 +0.84 1.70 上海期锌 15625 80 +0.51 0.51 LME期镍 17650.00 25.00 +0.14 2.89 LME期铅 2399.00 21.00 +0.88 2.52 上海期铅 15405.00 10.00 +0.06 1.02 LME期锡 24500.00 100.00 +0.41 4.70 LME/上海套利价差^ 350

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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