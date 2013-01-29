金属期市: 经济增长希望带动铜价上涨,然美联储会议结束前市场态度仍谨慎

* 本周关注美联储会议、美国GDP和就业数据

* 中国社科院上调2013年经济成长率预估至8.4%

* 供给增加前景限制价格升幅,铜陷入区间波动

路透伦敦1月29日 - 期铜周二上涨,因中国社科院上调2013年经济成长预估后,围绕经济复苏的乐观情绪升温.不过供给前景改善和美国联邦储备理事会(美联储, FED)政策会议前的谨慎态度令涨幅受限.

为期两天的美联储会议将在周三结束,投资者等待是否会有超宽松货币政策退出的信号.美国经济数据表现好坏不一,也让投资人不愿大幅押注.

稍早报告显示,美国1月消费者信心指数下跌至逾一年最低水准,而另一份报告则表明,11月美国标普/Case-Shiller房价指数上扬,为楼市复苏增添新的佐证. .

中国社科院将2013年经济成长率预估值从8.2%上调至8.4%,预计今年上半年经济扩张速度将会加快.

1556 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨8,103美元,周一收在8,050美元.年初迄今涨幅略低于2%.

"一方面宏观数据(美国消费者数据)正在好转,这包括中国数据...不过另一方面据称,有一种感觉是大部份金属市场的供给将会增多.这样一来,市场的平衡还和过去差不多,所以价格处于区间波动."麦格理分析师Duncan Hobbs表示.

上周的一份路透调查显示,分析师预计,新供应将使2013年市场供应过剩将达12万吨.

投资等待周三和周五将分别公布的美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值和非农就业报告,并将根据这些新信号来判断经济复苏是否已经确立.

不过,若美国经济前景展现出进一步好转迹象,则会让市场愈发猜测美联储或考虑撤回激进的刺激政策.

近期还将公布的数据有中国1月官方采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI终值,预计将显示中国制造业活动升温.

中国在春节前的买盘活动料保持清淡.中国市场将在2月11-2月15日休市.

其他金属方面,三个月期锡 收在24,650美元,周一收在24,400美元;期锌 收于2,095美元,上日收在2,081美元.

三个月期铅 收于2,405美元,上日报2,378美元.三个月期铝 收于2,060美元,上日收2,050美元.三个月期镍 收于17,850美元,前日报17,625美元.(完)

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