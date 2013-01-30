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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 10:39 BJT

金属期市: 伦敦期铜触及一周高位,但对FED会议谨慎态度限制涨幅

上海期交所 主力5月期铜攀涨约1%,至每吨59,270元人民币(9,500美元),一度触及10月9日以来的最高位59,350元人民币.

11月美国房价上涨,较上年同期涨逾5%,创下2006年8月以来的最大同比涨幅,而当时楼市开始崩溃.

中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)可能创九个月最高水准,进一步显示随着内需增强,复苏动能正在形成.

市场目前聚焦美联储为期两日的政策会议.美联储曾表示,料把美国短期利率维持在超低水准,协助支撑经济.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王翔琼; 审校 张涛/李婷仪/王丽鑫)
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