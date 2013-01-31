版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 16:56 BJT

更正-金属期市: LME期铜逼近2013年高点,因全球前景迎向光明

(更正:因英文原文有误,第八段改为上海5月期铜触及"10月9日"以来最高位,非"10月12日")

路透新加坡1月31日 - 伦敦期铜周四在亚洲盘中守在2013年高点附近,因美国消费者支出回春,且欧洲银行业复兴,凭添全球经济复苏转强的事证.

欧洲银行业者宣布提前偿还危机期间借入的资金、欧洲消费者信心升温、以及美国支出成长,均带动市场信心增强,促使投机客本周返回铜市.

交易商表示,中国采购经理人数据及美国就业数据都将在周五出炉,若当中包含振奋人心的迹象,则可能会进一步煽动冒险情绪,并提振金属价格.

但随着随着中国春节假期的临近,2月中之前升势恐难以持续.

"我们对上半年中国铜需求复苏仍很有信心,并且有证据表明存在被压抑的需求,因此下档风险有限,"未来资产证券大宗商品研究主管Henry Liu说.

"不过今年升破8,500美元水准或有些难度,因国内库存非常高,"他说.

截至0702GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨8,239美元,上涨0.16%,之前一度触及将近一个月高位.

上海期交所期铜主力5月期约 上涨0.79%,收报每吨59,690元人民币(9,600美元).稍早曾触及10月9日以来最高位59,740元人民币.

伦敦和上海两地期铜成交量周三均升至今年高位,再加上铜价走高,表明有新投机资金涌入市场.

周四LME铜成交量亦保持坚稳,约为5,000口.

0702GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8239.00 13.00 +0.16 3.91

上海期铜 59690 470 +0.79 3.48

COMEX期铜 374.95 -0.05 -0.01 2.66

LME期铝 2110.50 6.50 +0.31 1.91

上海期铝 15250 50 +0.33 -0.62

LME期锌 2160.00 5.00 +0.23 4.68

上海期锌 16150 605 +3.89 3.89

LME期镍 18417.00 42.00 +0.23 7.36

LME期铅 2459.00 20.00 +0.82 5.09

上海期铅 15545.00 55.00 +0.36 1.93

LME期锡 25049.00 149.00 +0.60 7.05

LME/上海套利价差^ 498

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 张明钧/郑茵 审校 王洋/沈以文)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐