更正-金属期市: LME期铜逼近2013年高点,因全球前景迎向光明

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(更正:因英文原文有误,第八段改为上海5月期铜触及"10月9日"以来最高位,非"10月12日")
路透新加坡1月31日 - 伦敦期铜周四在亚洲盘中守在2013年高点附近,因美国消费者支出回春,且欧洲银行业复兴,凭添全球经济复苏转强的事证.
欧洲银行业者宣布提前偿还危机期间借入的资金、欧洲消费者信心升温、以及美国支出成长,均带动市场信心增强,促使投机客本周返回铜市.
交易商表示,中国采购经理人数据及美国就业数据都将在周五出炉,若当中包含振奋人心的迹象,则可能会进一步煽动冒险情绪,并提振金属价格.
但随着随着中国春节假期的临近,2月中之前升势恐难以持续.
"我们对上半年中国铜需求复苏仍很有信心,并且有证据表明存在被压抑的需求,因此下档风险有限,"未来资产证券大宗商品研究主管Henry Liu说.
"不过今年升破8,500美元水准或有些难度,因国内库存非常高,"他说.
截至0702GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨8,239美元,上涨0.16%,之前一度触及将近一个月高位.
上海期交所期铜主力5月期约 上涨0.79%,收报每吨59,690元人民币(9,600美元).稍早曾触及10月9日以来最高位59,740元人民币.
伦敦和上海两地期铜成交量周三均升至今年高位,再加上铜价走高,表明有新投机资金涌入市场.
周四LME铜成交量亦保持坚稳,约为5,000口.
0702GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8239.00 13.00 +0.16 3.91
上海期铜 59690 470 +0.79 3.48
COMEX期铜 374.95 -0.05 -0.01 2.66
LME期铝 2110.50 6.50 +0.31 1.91
上海期铝 15250 50 +0.33 -0.62
LME期锌 2160.00 5.00 +0.23 4.68
上海期锌 16150 605 +3.89 3.89
LME期镍 18417.00 42.00 +0.23 7.36
LME期铅 2459.00 20.00 +0.82 5.09
上海期铅 15545.00 55.00 +0.36 1.93
LME期锡 25049.00 149.00 +0.60 7.05
LME/上海套利价差^ 498
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 张明钧/郑茵 审校 王洋/沈以文)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型