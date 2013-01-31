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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 02:54 BJT

金属期市: 期铜触及三个半月高位后回落,因忧虑需求

* 铜价在1月上升3%

* 投资人撤回,等待金属需求迹象

* 美国个人所得及初请失业金人数数据好坏不一

路透伦敦1月31日 - 铜价周四下滑,从稍早触及的三个半月高位回落,因投资人愈发警惕,在全球最大金属消费者中国以及美国经济复苏下,缺乏潜在金属需求.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.7%,至每吨8,165美元,之前三天连涨,且今日盘中触及每吨8,291.25美元的日内高位,此为10月初来最高.铜价在1月上升3%.

"升势过多过快.商品交易顾问(CTA)买入推高昨日和今天的铜价,但在午后交易中买盘枯竭,没有人买入来支持铜价,"一伦敦交易商说.

在动能增加及趋势发展时,商品交易顾问或管理期货基金寻求机会,但也会很快扭转其仓位.

投资人将关注周五出炉的中国采购经理人指数及美国1月就业报告.

周四经济数据显示美国经济复苏之路并不平坦,数据显示上月美国个人所得升幅为八年来最多,为消费者支出的正面迹象,但这因素被初请失业金人数上升所抵销.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以降低失业,尽管其表示最近美国经济成长停滞可能是暂时现象.美联储预测美国就业市场将继续缓慢改善,并重申将持续购买证券直到就业前景"明显改善". 消息令投资人感到鼓舞.

但德国零售销售疲弱及德意志银行录得巨大季度亏损,缓和了投资人的欢愉情绪.欧洲股市连续第二天下跌.

其他金属方面,三个月期镍 也触及三个半月高位,之后回落,尾盘下滑0.1%,至每吨18,350美元.

三个月期锡 下跌0.6%,至每吨24,750美元.三个月期铅 收低0.3%,至每吨2,431美元.三个月期铝 收跌0.7%,至2,090美元.

三个月期锌 收盘时没有成交,买盘最后报2,145美元,较周三收盘下跌0.5%.

以下为1800GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 373.00 -2.00 -0.53 365.25 2.12 LME期铝 2095.25 -8.75 -0.42 2073.00 1.07 LME期铜 8193.50 -32.50 -0.40 7931.00 3.31 LME期铅 2434.00 29.00 +1.21 2330.00 4.46 LME期镍 18390.00 15.00 +0.08 17060.00 7.80 LME期锡 24730.00 80.00 +0.32 23400.00 5.68 LME期锌 2143.00 48.00 +2.29 2080.00 3.03 上海期铝 15250.00 50.00 +0.33 15435.00 -1.20 上海期铜 59450.00 440.00 +0.75 57690.00 3.05 上海期锌 16015.00 235.00 +1.49 15625.00 2.50 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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(编译 利棣儿; 审校 李军)

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