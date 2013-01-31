金属期市: 期铜触及三个半月高位后回落,因忧虑需求

美国个股：通用汽车拒绝将公司普通股分为两级的提议
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
* 铜价在1月上升3%
* 投资人撤回,等待金属需求迹象
* 美国个人所得及初请失业金人数数据好坏不一
路透伦敦1月31日 - 铜价周四下滑,从稍早触及的三个半月高位回落,因投资人愈发警惕,在全球最大金属消费者中国以及美国经济复苏下,缺乏潜在金属需求.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.7%,至每吨8,165美元,之前三天连涨,且今日盘中触及每吨8,291.25美元的日内高位,此为10月初来最高.铜价在1月上升3%.
"升势过多过快.商品交易顾问(CTA)买入推高昨日和今天的铜价,但在午后交易中买盘枯竭,没有人买入来支持铜价,"一伦敦交易商说.
在动能增加及趋势发展时,商品交易顾问或管理期货基金寻求机会,但也会很快扭转其仓位.
投资人将关注周五出炉的中国采购经理人指数及美国1月就业报告.
周四经济数据显示美国经济复苏之路并不平坦,数据显示上月美国个人所得升幅为八年来最多,为消费者支出的正面迹象,但这因素被初请失业金人数上升所抵销.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以降低失业,尽管其表示最近美国经济成长停滞可能是暂时现象.美联储预测美国就业市场将继续缓慢改善,并重申将持续购买证券直到就业前景"明显改善". 消息令投资人感到鼓舞.
但德国零售销售疲弱及德意志银行录得巨大季度亏损,缓和了投资人的欢愉情绪.欧洲股市连续第二天下跌.
其他金属方面,三个月期镍 也触及三个半月高位,之后回落,尾盘下滑0.1%,至每吨18,350美元.
三个月期锡 下跌0.6%,至每吨24,750美元.三个月期铅 收低0.3%,至每吨2,431美元.三个月期铝 收跌0.7%,至2,090美元.
三个月期锌 收盘时没有成交,买盘最后报2,145美元,较周三收盘下跌0.5%.
以下为1800GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 373.00 -2.00 -0.53 365.25 2.12 LME期铝 2095.25 -8.75 -0.42 2073.00 1.07 LME期铜 8193.50 -32.50 -0.40 7931.00 3.31 LME期铅 2434.00 29.00 +1.21 2330.00 4.46 LME期镍 18390.00 15.00 +0.08 17060.00 7.80 LME期锡 24730.00 80.00 +0.32 23400.00 5.68 LME期锌 2143.00 48.00 +2.29 2080.00 3.03 上海期铝 15250.00 50.00 +0.33 15435.00 -1.20 上海期铜 59450.00 440.00 +0.75 57690.00 3.05 上海期锌 16015.00 235.00 +1.49 15625.00 2.50 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,494 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超5,804 3月30日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +1.7% (较前月) --
* 美元跌至四个半月低点后回稳 * 英国触发里斯本条约第50条前欧元和英镑下滑 (新增文末表格) 路透纽约3月28日 - 美元周二从四个半月低点回升，因一位美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性则打压 欧洲货币。 美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”。 数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。 美元兑多数主要货币在中午交易时段反弹，今日稍早为持平至下滑。 美元指数 尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。 “消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corpo rate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。 另外，Harajli称，美元“在上周五医保议案被撤回后，昨日跌了不少，所以在周一触 及低点后出现了一些反弹。” 不过分析师表