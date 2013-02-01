金属期市: 伦敦铜守在近四个月高点,此前中国公布官方制造业PMI

上海期交所期铜主力5月期约 跌0.13%,收报每吨59,480元人民币(9,600美元).

汇丰/Markit稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值跳升至52.3的两年高点,为连续第五个月回升,且连续第三个月处在荣枯线上方.

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4,低于上月和路透调查预估.

美国1月非农就业岗位增幅可能持稳,显示尽管华府预算磋商打乱复苏,但经济仍在温和成长.

全球第三大铜生产商墨西哥集团(Grupo Mexico) 周四公布第四季获利7.166亿美元,较上年同期增15%,受惠金属价格走高.(完)

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