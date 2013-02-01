金属期市: 伦敦铜守在近四个月高点,此前中国公布官方制造业PMI

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
上海期交所期铜主力5月期约 跌0.13%,收报每吨59,480元人民币(9,600美元).
汇丰/Markit稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值跳升至52.3的两年高点,为连续第五个月回升,且连续第三个月处在荣枯线上方.
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4,低于上月和路透调查预估.
美国1月非农就业岗位增幅可能持稳,显示尽管华府预算磋商打乱复苏,但经济仍在温和成长.
全球第三大铜生产商墨西哥集团(Grupo Mexico) 周四公布第四季获利7.166亿美元,较上年同期增15%,受惠金属价格走高.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰; 审校 张荻)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路