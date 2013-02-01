金属期市: 伦铜上扬,对全球经济复苏的信心盖过中国PMI数据影响

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
"中国的数据到了第二季会更强劲.全球经济指标正在改善,因此投机客再次把目光投向了铜,这有一定的道理."麦格理的分析师Bonnie Liu表示.
Liu称,她预计铜价涨势在中国农历新年假期间将减退,中国的需求状况要等到3月份中国工厂全面复工时才能明晰.
0713GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.73%,至每吨8,225美元,扭转昨日的跌势.昨日伦铜在触及近四个月高位后出现回落.
伦铜价格周四一度涨至每吨8,291.25美元,为10月5日以来的高点,之后在获利了结下走低,日内跌去0.74%.
上海期交所期铜主力5月期约 涨0.17%,收报每吨59,660元人民币(9,600美元).
汇丰/Markit稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值跳升至52.3的两年高点,为连续第五个月回升,且连续第三个月处在荣枯线上方.
0713 GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8225.00 60.00 +0.73 3.73
上海期铜 59660 100 +0.17 3.43
COMEX期铜 374.15 0.95 +0.25 2.44
LME期铝 2101.00 11.00 +0.53 1.45
上海期铝 15315 -30 -0.20 -0.20
LME期锌 2139.00 -6.00 -0.28 3.66
上海期锌 16045 500 +3.22 3.22
LME期镍 18400.00 50.00 +0.27 7.26
LME期铅 2432.25 1.25 +0.05 3.94
上海期铅 15505.00 -40.00 -0.26 1.67
LME期锡 24770.00 20.00 +0.08 5.85
LME/上海套利价差^ 436
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/隋芬; 审校 高琦/丁琦)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路
路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称