金属期市: 伦铜上扬,对全球经济复苏的信心盖过中国PMI数据影响

"中国的数据到了第二季会更强劲.全球经济指标正在改善,因此投机客再次把目光投向了铜,这有一定的道理."麦格理的分析师Bonnie Liu表示.

Liu称,她预计铜价涨势在中国农历新年假期间将减退,中国的需求状况要等到3月份中国工厂全面复工时才能明晰.

0713GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.73%,至每吨8,225美元,扭转昨日的跌势.昨日伦铜在触及近四个月高位后出现回落.

伦铜价格周四一度涨至每吨8,291.25美元,为10月5日以来的高点,之后在获利了结下走低,日内跌去0.74%.

上海期交所期铜主力5月期约 涨0.17%,收报每吨59,660元人民币(9,600美元).

汇丰/Markit稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值跳升至52.3的两年高点,为连续第五个月回升,且连续第三个月处在荣枯线上方.

0713 GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8225.00 60.00 +0.73 3.73

上海期铜 59660 100 +0.17 3.43

COMEX期铜 374.15 0.95 +0.25 2.44

LME期铝 2101.00 11.00 +0.53 1.45

上海期铝 15315 -30 -0.20 -0.20

LME期锌 2139.00 -6.00 -0.28 3.66

上海期锌 16045 500 +3.22 3.22

LME期镍 18400.00 50.00 +0.27 7.26

LME期铅 2432.25 1.25 +0.05 3.94

上海期铅 15505.00 -40.00 -0.26 1.67

LME期锡 24770.00 20.00 +0.08 5.85

LME/上海套利价差^ 436

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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