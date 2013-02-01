金属期市: 期铜上涨,各国经济数据令投资人拾得信心

* 中国官方PMI显示温和反弹
* 欧元区PMI暗示最差时光或已过去
路透伦敦2月1日 - 期铜周五上涨,因人们对于全球经济成长前景的信心升温,美国制造业和就业数据也显示该国经济正处于复苏.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收在每吨8,290美元,高于周四收盘的8,165美元,周四曾触及三个半月高点8,291.25美元.1月份期铜上涨了近3%.
迹象显示欧洲银行业转危为安,且美国与欧洲消费者信心和支出均上涨,本周风险资产受支撑.
美国1月就业市场温和成长,11月和12月就业数据则大幅上修.其他数据显示,ISM-1月制造业指数触及九个月高点,因新订单分项指数表现强劲. .
欧元区方面,1月采购经理人指数(PMI)数字创11个月最高,因德国产出给予支持,有迹象显示欧元区最差光景或已过去..
欧元兑美元升至14个月高位,也帮助金属价格上扬.
不过,数据显示中国1月官方PMI温和成长,因疲弱外部需求仍带来拖累,表明中国自13年来最差低迷时期的反弹依旧幅度不大.铜价因此受到限制.
中国在春节前的买盘依然较弱.中国市场将从2月11日到2月15日休市.
三个月期锡 收在24,900美元,周四收在24,750美元.三个月期铅 收于2,451美元,上日报2,431美元.
三个月期铝 收于2,118美元,前日报2,090美元.三个月期镍 报18,625美元,上日报18,350美元.三个月期锌 报2,175美元,上日最后买盘报2,145美元.(完)
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(编译 洪曦; 审校 李军)