金属期市:市场信心提振期铜价格,但美元走高和西班牙首相深陷丑闻带来压力

* 全球三大关键地区工厂活动均升温

* 供给问题和西班牙失业率仍值得担忧

* LME期锌触及一年高位;期镍合约创四个月高点

路透伦敦2月4日 - 期铜周一上涨,因数据证明美国经济力度且中国工厂活动温和反弹后,市场对于经济前景的信心增加.不过随着美元上涨,期铜从四个月高位回落.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收在每吨8,305美元,高于上周五收盘时的每吨8,290美元,稍早曾触及四个月高点8,346美元.

LME三个月期锌合约创下一年最高水准每吨2,190美元.期镍合约 也录得四个月高位18,770美元.

上周数字显示美国1月工厂活动升温和就业人数增长,全球经济前景拨云见日.

欧元区方面,一份企业活动调查暗示该地区最坏的光景或已过去.中国官方采购经理人指数(PMI)则延续温和复苏脚步.

"如果经济成长加速(和)需求前景好转,那么我不太认为短期会有修正走势的风险.唯一还欠缺的是现货市场上的力道."美银美林分析师Michael Widmer称.

上周LME期铜未平仓量和成交量双双触及今年高位,是需求好转的迹象.

但美元兑欧元和一揽子货币走强,缩减期铜涨幅.

西班牙传来首相拉霍伊(Mariano Rajoy)深陷腐败丑闻的消息,也让市场人气受到打压.

今年1月铜价已经上涨了近3%.上周收高3.2%,为去年9月以来最高单周升幅.

"我们认为基本金属将可能在2月期间表现更好..."INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中表示.

"尽管我们看好基本金属的短期表现,但我们不认为牛市行情将会回归,因为多数基本金属(除了铅和锡)预计都将出现供应过剩,"他说,并表示中国金属需求预计将会持稳,而非强劲.

中国市场下周将因春节休市,市场人士认为在此之前需求不会走高.

稍早出炉的LME数据显示,铜库存MCU-STOCKS下降1,800吨至374,200吨,尽管仍接近2011年12月迄今高位,并且自去年10月份以来,铜库存已经增加了约75%.

三个月期镍 收于每吨18,725美元,上周五收在18,625美元.期锡 收平于24,900美元.

三个月期锌 收在2,185美元,上日报2,175美元.期铝 收于2,113美元,上日收在2,118美元.

由于伦敦金属交易所技术故障,指标期铅合约 收盘价无法提供.截至1737 GMT,其最新报2,454.75美元,上周五收盘时未成交,报2,451美元.

以下为1738GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 377.60 -0.85 -0.22 365.25 3.38 LME期铝 2116.25 -1.75 -0.08 2073.00 2.09 LME期铜 8299.50 9.50 +0.11 7931.00 4.65 LME期铅 2455.25 4.25 +0.17 2330.00 5.38 LME期镍 18625.00 0.00 +0.00 17060.00 9.17 LME期锡 24900.00 0.00 +0.00 23400.00 6.41 LME期锌 2180.25 5.25 +0.24 2080.00 4.82 上海期铝 15220.00 30.00 +0.20 15435.00 -1.39 上海期铜 59710.00 420.00 +0.71 57690.00 3.50 上海期锌 16040.00 130.00 +0.82 15625.00 2.66 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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