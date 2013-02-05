金属期市: 铜价脱离四个月高位,受美国数据拖累

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
金属市场的魅力亦被削弱,因对西班牙贪污丑闻的担忧推高公债收益率(殖利率),并给欧元带来压力,从而削弱冒险意愿.
"LME金属要想持续上扬,需要获得来自中国的更多买盘及部分政策支持--否则部分基本金属的涨势即将终结,"瑞银财富管理驻新加坡大宗商品研究部主管Dominic Schnider称.
但他还称,基本金属不太可能大幅修正走势,因为美国经济数据普遍改善,而且中国政府或将在上半年稍晚祭出更多刺激举措.
"中国农历新年期间,市场表现料十分淡静,"他补充道.
0704GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.36%至每吨8,275美元,扭转昨日小幅涨势.周一,期铜一度触及10月5日以来高位.
上海期交所期铜主力5月期约 收跌0.50%,报每吨59,750元人民币,周一曾触及9月20日以来高位60,270元人民币.
0704 GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8275.00 -30.00 -0.36 4.36
上海期铜 59750 -300 -0.50 3.59
COMEX期铜 376.40 -0.45 -0.12 3.05
LME期铝 2114.00 1.00 +0.05 2.08
上海期铝 15275 -65 -0.42 -0.46
LME期锌 2161.00 -24.00 -1.10 4.72
上海期锌 15985 440 +2.83 2.83
LME期镍 18546.00 -179.00 -0.96 8.11
LME期铅 2439.00 -14.00 -0.57 4.23
上海期铅 15450.00 -100.00 -0.64 1.31
LME期锡 24860.00 -40.00 -0.16 6.24
LME/上海套利价差^ 748
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 石冠兰)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
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