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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 16:25 BJT

金属期市: 铜价脱离四个月高位,受美国数据拖累

金属市场的魅力亦被削弱,因对西班牙贪污丑闻的担忧推高公债收益率(殖利率),并给欧元带来压力,从而削弱冒险意愿.

"LME金属要想持续上扬,需要获得来自中国的更多买盘及部分政策支持--否则部分基本金属的涨势即将终结,"瑞银财富管理驻新加坡大宗商品研究部主管Dominic Schnider称.

但他还称,基本金属不太可能大幅修正走势,因为美国经济数据普遍改善,而且中国政府或将在上半年稍晚祭出更多刺激举措.

"中国农历新年期间,市场表现料十分淡静,"他补充道.

0704GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.36%至每吨8,275美元,扭转昨日小幅涨势.周一,期铜一度触及10月5日以来高位.

上海期交所期铜主力5月期约 收跌0.50%,报每吨59,750元人民币,周一曾触及9月20日以来高位60,270元人民币.

0704 GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8275.00 -30.00 -0.36 4.36

上海期铜 59750 -300 -0.50 3.59

COMEX期铜 376.40 -0.45 -0.12 3.05

LME期铝 2114.00 1.00 +0.05 2.08

上海期铝 15275 -65 -0.42 -0.46

LME期锌 2161.00 -24.00 -1.10 4.72

上海期锌 15985 440 +2.83 2.83

LME期镍 18546.00 -179.00 -0.96 8.11

LME期铅 2439.00 -14.00 -0.57 4.23

上海期铅 15450.00 -100.00 -0.64 1.31

LME期锡 24860.00 -40.00 -0.16 6.24

LME/上海套利价差^ 748

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 石冠兰)
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