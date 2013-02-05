金属期市:期铜下滑,因欧洲政治忧虑

港报社评：「女娲补地」切忌好心做坏事--信报4月7日
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。
* 欧元区PMI数据高于预期,欧元上涨
* 铜库存增至2011年12月来最高
路透伦敦2月5日 - 期铜周二下滑,因投资人担心意大利和西班牙政局不稳,情绪谨慎,但欧元走强以及对全球经济成长前景的信心增加令期铜跌势受限.
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收在每吨8,271美元,低于周一的8,305美元,周一曾触及四个月高点8,346美元.
班牙首相拉霍伊受贪腐丑闻困扰,反对党要求其下台,以及意大利大选的不确定性都令市场信心动摇.
西班牙和意大利公债收益率在周一市场遭抛售后今日回稳,但因政治风险,后市料保持震荡.
"对欧元区有些忧虑,市场寻求喘息的借口."VTB分析师Andrey Kryuchenkov表示.
根据周二公布的企业调查,欧元区经济已有改善,调查显示企业对未来看法更加乐观,1月欧元区Markit综合采购经理人指数(PMI)升至10个月高点48.6,高于12月的47.2;1月初值为48.2.
数据扶助欧元兑美元上涨,令以美元计价的商品对其他货币持有者更为便宜.
美国供应管理协会(ISM)也公布1月服务业扩张,延续三年成长势头.
LMT铜库存增加10,850吨,至385,050吨,为2011年12月来最高水准,较10月中猛增83%.
投资人密切留意中国铜需求,下周中国市场因农历新年假期休市.
其他金属中,三个月期镍 收于每吨18,695美元,周一收报18,725美元,期锡 由24,900美元升至24,925美元.
三个月期锌 收报2,176.5美元,昨日收在2,185美元,期铝 由2,113美元跌至2,111美元.
由于伦敦金属交易所出现技术故障,指标期铅合约 的收盘价无法提供,1715 GMT,期铅在电子交易平台上报2,458美元,周一尾盘报2,440美元,同样受故障影响,周一的收盘价也无法提供.
以下为1720GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 376.70 -0.15 -0.04 365.25 3.13 LME期铝 2114.00 1.00 +0.05 2073.00 1.98 LME期铜 8282.75 -22.25 -0.27 7931.00 4.44 LME期铅 2458.00 7.00 +0.29 2330.00 5.49 LME期镍 18720.00 -5.00 -0.03 17060.00 9.73 LME期锡 24851.00 -49.00 -0.20 23400.00 6.20 LME期锌 2177.00 -8.00 -0.37 2080.00 4.66 上海期铝 15150.00 -80.00 -0.53 15435.00 -1.85 上海期铜 59550.00 -250.00 -0.42 57690.00 3.22 上海期锌 15880.00 -190.00 -1.18 15625.00 1.63 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。
路透上海4月7日 - 中国中型券商--中原证券周四晚公告称，拟发行至多27亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于补充公司营运资金。