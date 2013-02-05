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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 01:58 BJT

金属期市:期铜下滑,因欧洲政治忧虑

* 欧元区PMI数据高于预期,欧元上涨

* 铜库存增至2011年12月来最高

路透伦敦2月5日 - 期铜周二下滑,因投资人担心意大利和西班牙政局不稳,情绪谨慎,但欧元走强以及对全球经济成长前景的信心增加令期铜跌势受限.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收在每吨8,271美元,低于周一的8,305美元,周一曾触及四个月高点8,346美元.

班牙首相拉霍伊受贪腐丑闻困扰,反对党要求其下台,以及意大利大选的不确定性都令市场信心动摇.

西班牙和意大利公债收益率在周一市场遭抛售后今日回稳,但因政治风险,后市料保持震荡.

"对欧元区有些忧虑,市场寻求喘息的借口."VTB分析师Andrey Kryuchenkov表示.

根据周二公布的企业调查,欧元区经济已有改善,调查显示企业对未来看法更加乐观,1月欧元区Markit综合采购经理人指数(PMI)升至10个月高点48.6,高于12月的47.2;1月初值为48.2.

数据扶助欧元兑美元上涨,令以美元计价的商品对其他货币持有者更为便宜.

美国供应管理协会(ISM)也公布1月服务业扩张,延续三年成长势头.

LMT铜库存增加10,850吨,至385,050吨,为2011年12月来最高水准,较10月中猛增83%.

投资人密切留意中国铜需求,下周中国市场因农历新年假期休市.

其他金属中,三个月期镍 收于每吨18,695美元,周一收报18,725美元,期锡 由24,900美元升至24,925美元.

三个月期锌 收报2,176.5美元,昨日收在2,185美元,期铝 由2,113美元跌至2,111美元.

由于伦敦金属交易所出现技术故障,指标期铅合约 的收盘价无法提供,1715 GMT,期铅在电子交易平台上报2,458美元,周一尾盘报2,440美元,同样受故障影响,周一的收盘价也无法提供.

以下为1720GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 376.70 -0.15 -0.04 365.25 3.13 LME期铝 2114.00 1.00 +0.05 2073.00 1.98 LME期铜 8282.75 -22.25 -0.27 7931.00 4.44 LME期铅 2458.00 7.00 +0.29 2330.00 5.49 LME期镍 18720.00 -5.00 -0.03 17060.00 9.73 LME期锡 24851.00 -49.00 -0.20 23400.00 6.20 LME期锌 2177.00 -8.00 -0.37 2080.00 4.66 上海期铝 15150.00 -80.00 -0.53 15435.00 -1.85 上海期铜 59550.00 -250.00 -0.42 57690.00 3.22 上海期锌 15880.00 -190.00 -1.18 15625.00 1.63 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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