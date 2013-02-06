金属期市: LME期铜接近四个月高位,受欧美乐观数据鼓舞

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
伦铜周一触及四个月高位8,346美元,当时鉴于从中国制造业到美国就业市场出炉了一系列乐观数据,促使外界乐观认为全球经济正在复原.
周二公布了更多鼓舞人心的数据.美国1月服务业延续三年的扩张之势,欧元区企业活动显示出复苏迹象.
美国国会预算办公室(CBO)周二表示,今年美国预算赤字将自奥巴马担任总统以来首次降至1万亿美元以下,但国会若不采取进一步行动,债务将膨胀至难以为继的水平.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克称,尽管去年底经济有疲弱的迹象,但受助于楼市复苏,经济增长步伐良好.
尽管欧元大涨,但欧洲央行不太可能在周四政策会议上考虑降息,然而央行总裁几乎肯定会因意大利银行业丑闻而面临外界拷问.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。