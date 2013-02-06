金属期市: LME期铜接近四个月高位,受欧美乐观数据鼓舞

伦铜周一触及四个月高位8,346美元,当时鉴于从中国制造业到美国就业市场出炉了一系列乐观数据,促使外界乐观认为全球经济正在复原.

周二公布了更多鼓舞人心的数据.美国1月服务业延续三年的扩张之势,欧元区企业活动显示出复苏迹象.

美国国会预算办公室(CBO)周二表示,今年美国预算赤字将自奥巴马担任总统以来首次降至1万亿美元以下,但国会若不采取进一步行动,债务将膨胀至难以为继的水平.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克称,尽管去年底经济有疲弱的迹象,但受助于楼市复苏,经济增长步伐良好.

尽管欧元大涨,但欧洲央行不太可能在周四政策会议上考虑降息,然而央行总裁几乎肯定会因意大利银行业丑闻而面临外界拷问.(完)

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