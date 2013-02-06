金属期市: 伦铜接近四个月高位,受欧美乐观经济数据的支撑

澳洲咨询公司AME Group分析师Matt Fusarelli表示,对全球经济的乐观情绪应会在第一季支撑铜价,尽管中国需求增长放缓及额外供应抵达市场或许会在第二季打压铜价.

他指出,在中国经济转向以消费者为主导的复苏,及固定资产投资速度放缓的情况下,AME预计2013年铜市将供应过剩约30万吨.

上海期交所主力5月期铜合约 近收平盘,报每吨59,840元人民币.

市场交投清淡,因在下周末农历新年假期到来前,中国的交易活动大多减少.

不过,投资者将密切关注周五出炉的中国贸易数据,以判断该国铜进口状况.在上海保税仓库库存逼近纪录高位的情况下,中国12月精炼铜进口较上月下降近5%.

0708GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8296.50 25.50 +0.31 4.63

上海期铜 59840 -10 -0.02 3.74

COMEX期铜 377.25 0.25 +0.07 3.29

LME期铝 2114.50 3.50 +0.17 2.10

上海期铝 15230 -35 -0.23 -0.75

LME期锌 2173.50 -3.00 -0.14 5.33

上海期锌 15960 415 +2.67 2.67

LME期镍 18690.00 -5.00 -0.03 8.95

上海期铅 15400.00 -50.00 -0.32 0.98

LME期锡 24950.00 25.00 +0.10 6.62

LME/上海套利价差^ 892

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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