金属期市: 期铜下滑,因欧洲央行总裁言论打压欧元

* ECB总裁对欧元区经济的言论打压欧元

* 德意志银行表示,金属修正走势不太会保持太久

* 中国春节长假前,市场成交清淡

* 市场关注:周五中国贸易数据

路透伦敦2月7日 - 期铜周四小幅下跌,此前欧洲央行(ECB)总裁言论令欧元走弱.而中国春节前市场成交量也温和.

中国和美国的正面数据反映出了今年全球经济前景改善,帮助在本周稍早扶助铜价,尽管这种乐观情绪还没有转化为强劲的现货需求.

周一时期铜触及四个月高位.

但欧元兑美元 周四跌至一周高位,兑日圆亦下跌,金属受到冲击.此前欧洲央行总裁德拉吉称,欧元区经济前景有下滑风险.

德拉吉表示,欧洲央行将会监控欧元走强对该地区经济的影响,但称这并非是政策目标.而欧洲央行保持利率在0.75%的纪录低位不变,一如预期.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.55%,报每吨8,200美元.今日成交量为12,014口,远低于上周的均值20,069,但接近上个月的均值14,879.

"如果你看看过去一周或两周的价格走势,它伴随的是库存的增加,并且基本面还没有真的开始改善."巴克莱分析师Gayle Berry说.

自去年中旬以来,LME铜库存MCUSTX-TOTAL攀升了逾80%.

"这也就是说,我认为市场绝对是因为今年的全球成长前景而略偏正面,特别是我认为,人们在等待中国春节后将会发生什么,并借此判断实货交易活动是否有所升温."

中国春节假期将在本周末开始.下周中国市场将休市.

三个月期锌 下跌0.3%,收在每吨2,163美元,但Triland Metals表示,技术信号仍显示出上涨趋势.

"期锌价格仍然收在技术性多头领域,远高于重要的移动均线.实际上,50日移动均线大约比当前水平低100美元左右,所以期锌可能会从目前的价格下跌较多,但不会威胁到上涨趋势."Triland在一份报告中称.

三个月期镍 收低0.8%,报每吨18,180美元,远低于10月触及的高位18,920美元.

三个月期锡 收低0.7%,报每吨24,675美元.三个月期铅 下跌0.6%,报2,408美元.三个月期铝 收盘时未成交,但最后报每吨2,098美元,较周三水平持平.

以下为1711GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 372.65 -1.40 -0.37 365.25 2.03 LME期铝 2099.00 -12.00 -0.57 2073.00 1.25 LME期铜 8201.75 -43.25 -0.52 7931.00 3.41 LME期铅 2408.00 -14.00 -0.58 2330.00 3.35 LME期镍 18154.00 -166.00 -0.91 17060.00 6.41 LME期锡 24650.00 -200.00 -0.80 23400.00 5.34 LME期锌 2159.00 -11.00 -0.51 2080.00 3.80 上海期铝 15090.00 -55.00 -0.36 15435.00 -2.24 上海期铜 59460.00 -230.00 -0.39 57690.00 3.07 上海期锌 15745.00 -140.00 -0.88 15625.00 0.77 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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