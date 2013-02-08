金属期市: LME期铜结束连续三日跌势小升,中国数据公布在即

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
上海期交所主力5月期铜合约 近乎持平于每吨59,600元人民币(9,600美元).
中国1月铜进口继12月减少之后或已增加,尽管上海接近纪录高位的库存水平应会令增幅微弱.
就中国整体贸易数据而言,路透调查预计,1月出口成长料为11个月以来最强,但农历新年假期的时间或会导致贸易数据有误差,去年春节是在1月.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四称,央行将监控欧元上涨对经济带来的影响,提升对欧元升值或为降息打开大门的预期.
上周美国初请失业金人数下降,四周均值也创下五年低点,暗示劳工市场仍在艰难复苏.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)主要官员周四发表的言论显示,美联储看来在可预见的将来将继续实施购买公债的刺激计划,尽管经济显现活力,而且对于这项刺激政策带来的风险的担忧增强. (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王翔琼; 审校 于春红)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。