金属期市: LME期铜结束连续三日跌势小升,中国数据公布在即

上海期交所主力5月期铜合约 近乎持平于每吨59,600元人民币(9,600美元).

中国1月铜进口继12月减少之后或已增加,尽管上海接近纪录高位的库存水平应会令增幅微弱.

就中国整体贸易数据而言,路透调查预计,1月出口成长料为11个月以来最强,但农历新年假期的时间或会导致贸易数据有误差,去年春节是在1月.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四称,央行将监控欧元上涨对经济带来的影响,提升对欧元升值或为降息打开大门的预期.

上周美国初请失业金人数下降,四周均值也创下五年低点,暗示劳工市场仍在艰难复苏.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主要官员周四发表的言论显示,美联储看来在可预见的将来将继续实施购买公债的刺激计划,尽管经济显现活力,而且对于这项刺激政策带来的风险的担忧增强. (完)

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