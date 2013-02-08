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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 15:51 BJT

金属期市: LME期铜中止三天跌势,受中国数据提振

0714 GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8233.50 33.50 +0.41 3.84

上海期铜 59690 100 +0.17 3.48

COMEX期铜 373.90 1.20 +0.32 2.37

LME期铝 2106.00 8.00 +0.38 1.69

上海期铝 15240 35 +0.23 -0.68

LME期锌 2167.50 4.50 +0.21 5.04

上海期锌 15870 325 +2.09 2.09

LME期镍 18217.00 37.00 +0.20 6.19

LME期铅 2416.50 8.50 +0.35 3.27

上海期铅 15515.00 80.00 +0.52 1.74

LME期锡 24700.00 25.00 +0.10 5.56

LME/上海套利价差^ 564

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/蔡美珍; 审校 侯向明/杜明霞)
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