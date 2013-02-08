金属期市: 期铜终止三日连跌,受助于强势中美贸易数据

* 中国进出口大增,超出市场预期
* 中国1月铜进口较12月份上涨3%
* 贸易数据显示,美国经济状况好于预估
路透伦敦2月8日 - 期铜周五上扬,为过去四天以来首次,原因是美元走软以及中国与美国贸易数据强劲.中美数据暗示经济成长改善和金属需求前景更加光明.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.16%,报每吨8,295美元.
中国1月出口同比增长25%,高于市场预估的17%;进口同比增28.8%,亦高于预估的23.3%..
进出口数据大幅上涨的部分原因是春节效应.去年的春节假期是在1月,但"数字仍然非常强劲,且表明经济正处于复苏."野村中国首席经济学家张智威表示.
美国贸易数据亦对金属等风险较高资产构成支撑.美国12月贸易逆差缩窄至近三年最低水准,暗示第四季经济表现要远好于最初预期.
美元指数 小幅下滑.
包括股市和原油在内的其他风险资产也受到正面数据提振.
中国1月铜进口量为350,958吨,较12月份增加近3%,因进口商为避开下周长假延误而提前进货.
"中国1月铜进口较12月增加,但较一年前下跌了超过15%."德意志银行在一份研究报告中表示.
其他金属方面,三个月期锡 收在24,850美元,高于周四收盘的24,675美元.三个月期锌 收在2,205美元,上日报2,163美元.
三个月期铅 收在2,422美元,上日报2,408美元.三个月期铝 收盘时未成交,最新报2,119美元,周四最后报2,098美元.
三个月期镍 收于每吨18,315美元,上日报18,180美元.(完)
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(编译 洪曦; 审校 李军)