金属期市: 期铜下滑,因亚洲春节假期以及对欧洲的政治忧虑重燃

中国汇市：人民币早盘放量小跌，客盘仍略偏购汇然短期料仍延续区间波动
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
路透伦敦2月11日 - 期铜周一下滑,受亚洲农历新年假期以及对欧洲政治忧虑重燃拖累,但美国和中国经济成长前景改善令跌幅受限.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交,最后买盘报每吨8,199美元,上周五收报8,295美元,亚洲多数市场因春节假期休市,此间市场成交低迷.
上周五触及一年高位的三个月期锌 徘徊逼近2011年9月来的高位,成交量超过期铜.今日收报2,192美元,上周五收报2,205美元.
欧洲央行管委魏德曼称欧元升值并不严重,讨论这个问题只会分散政府重振经济的注意力.之后欧元兑美元上涨,美元指数下滑,亦扶助金属走势.
三个月期锡 收盘没有成交,买盘最后报24,850美元,同上周五收盘价持平.三个月期铅 由2,422美元跌至2,388美元.三个月期铝 由2,119美元跌至2,103美元.三个月期镍 由18,315美元跌至18,175美元.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。“如果经济表现仍和预期一致，绝大多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的，”美联储在会议记录中称。
路透惠灵顿4月6日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团周四宣布，出售在新西兰一个天然气田的持股，同时增持运营该天然气田合资公司的持股。此举可能是为以后撤资做准备。