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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 01:51 BJT

金属期市: 期铜下滑,因亚洲春节假期以及对欧洲的政治忧虑重燃

路透伦敦2月11日 - 期铜周一下滑,受亚洲农历新年假期以及对欧洲政治忧虑重燃拖累,但美国和中国经济成长前景改善令跌幅受限.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交,最后买盘报每吨8,199美元,上周五收报8,295美元,亚洲多数市场因春节假期休市,此间市场成交低迷.

上周五触及一年高位的三个月期锌 徘徊逼近2011年9月来的高位,成交量超过期铜.今日收报2,192美元,上周五收报2,205美元.

欧洲央行管委魏德曼称欧元升值并不严重,讨论这个问题只会分散政府重振经济的注意力.之后欧元兑美元上涨,美元指数下滑,亦扶助金属走势.

三个月期锡 收盘没有成交,买盘最后报24,850美元,同上周五收盘价持平.三个月期铅 由2,422美元跌至2,388美元.三个月期铝 由2,119美元跌至2,103美元.三个月期镍 由18,315美元跌至18,175美元.(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)

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