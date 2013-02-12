金属期市: 期铜因美元走软而上涨,中国春节假期令交投清淡

****全球外汇市场一周综述：朝鲜紧张局势升温，法国选情捉摸不定--PDF版本****
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p2jzwG
路透伦敦/新加坡2月12日 - 期铜周二上涨,受助于美元下滑,且交易商不愿意在中国放春节假期时大量建仓.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升,报每吨8,236美元,上日最后买盘报每吨8,199美元.成交非常清淡,不足7,000口.
七国集团(G7)周二发表声明称,财政和货币政策绝不能用于令货币贬值.日本称该声明是给日本继续努力使通货再膨胀来刺激经济开了绿灯.G7重申决心由市场决定汇率,并称会紧密商讨,避免可能影响经济和金融稳定的汇率无序和过度波动.
美元指数下跌,扶助金属价格.
三个月期锡 收升,报每吨24,875美元,上日报24,850美元.三个月期铅 收报2,414美元,上日报2,388美元.
三个月期锌 从上日收报2,192美元升至2,210美元.三个月期铝 由上日报2,103美元攀升至2,118美元.三个月期镍 报18,365美元,上日报18,175美元.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9
初步统计，2017年一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2,268亿元。其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.5万亿元，同比少增1,615亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加782亿元，同比多增3,072亿元；委托贷款增加6,347亿元，同比多增862亿元；信托贷款增加7,349亿元，同比多增5,756亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6,800亿元，同比多增9,005亿元；企业债券融资净减少1,472亿元，同比多减1.5万亿元；非金融企业境内股票融资2,948亿元，同比多108亿元。3月份社会融资规模增量为2.12万亿元，比上月多1.03万亿元。