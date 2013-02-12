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亚洲 | 2013年 2月 13日 星期三 01:43 BJT

金属期市: 期铜因美元走软而上涨,中国春节假期令交投清淡

路透伦敦/新加坡2月12日 - 期铜周二上涨,受助于美元下滑,且交易商不愿意在中国放春节假期时大量建仓.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升,报每吨8,236美元,上日最后买盘报每吨8,199美元.成交非常清淡,不足7,000口.

七国集团(G7)周二发表声明称,财政和货币政策绝不能用于令货币贬值.日本称该声明是给日本继续努力使通货再膨胀来刺激经济开了绿灯.G7重申决心由市场决定汇率,并称会紧密商讨,避免可能影响经济和金融稳定的汇率无序和过度波动.

美元指数下跌,扶助金属价格.

三个月期锡 收升,报每吨24,875美元,上日报24,850美元.三个月期铅 收报2,414美元,上日报2,388美元.

三个月期锌 从上日收报2,192美元升至2,210美元.三个月期铝 由上日报2,103美元攀升至2,118美元.三个月期镍 报18,365美元,上日报18,175美元.(完)

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(编译 利棣儿; 审校 李军)
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