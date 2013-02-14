金属期市: 伦敦期铜在窄幅区间交投,关注G20会议

期铜2月4日触及四个月高点每吨8,346美元,但之后上升动能减弱,因上海期市本周休市.期铜价格今年以来累计上涨近4%.

美国1月零售销售仅略有增长,因加税与汽油价格上涨抑制支出.这可能导致第一季经济仅会温和成长.

美国和欧盟计划到6月以前开始磋商一项广泛的自由贸易协定,但该计划面临诸多阻碍.

日本内阁府周四公布的数据显示,10-12月日本经济较前季萎缩0.1%,为连续第三季萎缩,表明日本仍难以摆脱温和衰退.

中国中信集团公司 以4.52亿澳元买下澳洲Alumina Ltd 部分股权,在中国越来越仰赖进口铝的时候,得以在全球最大铝业务中取得一处权益.

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