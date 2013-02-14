金属期市: 伦敦期铜在窄幅区间交投,关注G20会议

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
期铜2月4日触及四个月高点每吨8,346美元,但之后上升动能减弱,因上海期市本周休市.期铜价格今年以来累计上涨近4%.
美国1月零售销售仅略有增长,因加税与汽油价格上涨抑制支出.这可能导致第一季经济仅会温和成长.
美国和欧盟计划到6月以前开始磋商一项广泛的自由贸易协定,但该计划面临诸多阻碍.
日本内阁府周四公布的数据显示,10-12月日本经济较前季萎缩0.1%,为连续第三季萎缩,表明日本仍难以摆脱温和衰退.
中国中信集团公司 以4.52亿澳元买下澳洲Alumina Ltd 部分股权,在中国越来越仰赖进口铝的时候,得以在全球最大铝业务中取得一处权益.
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(翻译 张荻; 审校 张涛)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。