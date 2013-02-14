金属期市: 伦铜在淡静交投中略涨,关注周末G20会议

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
0714 GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8235.00 9.00 +0.11 3.86
COMEX期铜 374.05 -0.20 -0.05 2.41
LME期铝 2145.75 4.75 +0.22 3.61
LME期锌 2208.50 13.50 +0.62 7.03
LME期镍 18400.00 40.00 +0.22 7.26
LME期铅 2415.75 10.75 +0.45 3.24
LME期锡 24949.00 -1.00 -0.00 6.62
注:LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林;审校 张明钧)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。