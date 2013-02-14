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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 15:58 BJT

金属期市: 伦铜在淡静交投中略涨,关注周末G20会议

0714 GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8235.00 9.00 +0.11 3.86

COMEX期铜 374.05 -0.20 -0.05 2.41

LME期铝 2145.75 4.75 +0.22 3.61

LME期锌 2208.50 13.50 +0.62 7.03

LME期镍 18400.00 40.00 +0.22 7.26

LME期铅 2415.75 10.75 +0.45 3.24

LME期锡 24949.00 -1.00 -0.00 6.62

注:LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林;审校 张明钧)

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