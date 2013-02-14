金属期市: 期铜上涨,因对中国需求在春节后反弹感到乐观

* 对中国节后买盘的押注支撑铜价

* 欧元区经济去年第四季深陷衰退

* 铝价持于近六周高位

路透伦敦2月14日 - 期铜周四上涨,因投资人对中国在农历新年后的需求反弹感到乐观,但成交清淡,因中国仍在一周春节假期中.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨8,237美元,周三收报8,226美元.

成交量从本周初极低的水准慢慢回升,因部分亚洲国家结束放假.但中国要到下周才恢复交易.

投资人密切关注中国,上周数据显示中国1月进出口跳升,且新放贷大增,显示中国国内及海外需求都反弹,且通胀压力有可能也在增加.

在数据显示欧元区去年第四季进一步陷入衰退后,美元兑欧元上涨,限制了铜价的升幅.

美国公布上周初请失业金人数降幅超过预期,美元也从中获益.

铝价升至六周新高2,166.50美元,RBC Capital在研究报告中预计,铝价下一目标将是1月高位,突破及收盘在该水准之上可能带动铝价上探2,200美元.

三个月期铝 由上日报2,141美元攀升至2,158美元.期铝在1月3日触及三个半月高位2,184美元.

三个月期锡 由每吨24,950美元跌至24,825美元.三个月期锌 由2,195美元跌至2,189美元.三个月期铅 收报2,406.50美元,周三收报2,405美元.三个月期镍 由18,360美元跌至18,255美元.

以下为1705GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 374.20 -0.05 -0.01 365.25 2.45 LME期铝 2155.50 14.50 +0.68 2073.00 3.98 LME期铜 8240.25 14.25 +0.17 7931.00 3.90 LME期铅 2409.25 4.25 +0.18 2330.00 3.40 LME期镍 18270.00 -90.00 -0.49 17060.00 7.09 LME期锡 24815.00 -135.00 -0.54 23400.00 6.05 LME期锌 2190.00 -5.00 -0.23 2080.00 5.29 上海期铝 15140.00 50.00 +0.33 15435.00 -1.91 上海期铜 59480.00 120.00 +0.20 57690.00 3.10 上海期锌 15780.00 20.00 +0.13 15625.00 0.99 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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