金属期市: 期铜下跌期铝上涨,市场等待中国从长假中回归

* 期铝和期锌因投机买盘而上涨,尽管基本面较差

* 假期过后,下周中国买盘料将恢复

* 在G20于莫斯科召开会议之际,欧元疲弱打压金属

路透伦敦2月15日 - 随着美元上涨期铜价格周五下跌,期铝和期锌表现再次优于期铜,但当下周中国市场人士从假期返回时,投资者预计期铜买盘将增长.

尽管铝和锌的供应需求基本面最差,预计今年均将出现大量供过于求的形势,但过去一个月来表现一直优于铜.

法国巴黎银行一位金属策略师称,那些追踪市场动态和商品交易顾问(CTA)等短期趋势的投机客大多推高了价格升势.

"在这波涨势的多数时间铝价没有上涨太多,可能人们认为现在是追涨的时候,"他称.

"就锌来说,现在很难对其基本面表示乐观,这波涨势看上去有点过头了."

路透上月调查分析师的预估中值显示,预计今年铝市场过剩量为687,455吨,锌为18万吨.

周五伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨8,207美元,周四最终买价报8,237美元; 三个月期锌CMZN3>收报2,175美元,周四报2,189美元;三个月期铝 收盘时没有交易,买价报2,160美元,周四收报2,158美元.

LME指标期锌周三触及17个月高位,自1月中以来已累计涨10%,期铝升近6%,期铜涨约3%.铜价于2月4日触及最高位,但自那以来不断下跌.

欧元/美元 下跌亦打压金属.欧元走软使以美元计价的金属对于欧洲客户来说更加昂贵.

在周五稍后于莫斯科举行峰会前,20国集团(G20)官员很难就汇率操纵找到统一措辞,外汇市场较为动荡.

美国1月工业生产开局不利,因汽车生产下降,但2月纽约联邦储备银行制造业指数反弹,暗示下跌只是暂时的.另外汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值创下去年11月以来最高.

**中国从长假中回归**

许多投资者因近期美国和中国强劲的经济数据而欢欣鼓舞,随着中国市场在一周春节假期后重新开市,预计下周将出现一波买盘.

Mirae Asset Securities商品研究主管Henry Liu称,"目前对铜的需求仅来自中国和美国,因为欧洲情况很糟,"

"股市非常利多.鉴于流动性改善,铜的实际需求将上升,"他称.

但Henry Liu补充称,尽管中国的铜需求将回升,但其对铜市的影响将因国内天量库存而受到打压.

年底时中国铜库存达到100万吨以上的纪录高位.

Triland Metals在研究报告中称,中国重新开市可能不利于锌.

"下周中国市场重新开市时,锌将再度遇到卖压;据称中国有大量锌,可能将对一些库存进行对冲交易."

Triland还对铝能否维持目前多头走势表示谨慎,指称"如果其他金属没有追涨铝价升势,显然铝价很难进一步上扬."

LME三个月期锡 收报24,800美元,周四报24,825美元,三个月期镍 报18,375美元,周四报18,255美元,三个月期铅 报2,433美元,周四报2,406.5美元.

以下为1705GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 372.80 -0.95 -0.25 365.25 2.07 LME期铝 2164.50 6.50 +0.30 2073.00 4.41 LME期铜 8217.00 -9.00 -0.11 7931.00 3.61 LME期铅 2435.00 28.50 +1.18 2330.00 4.51 LME期镍 18335.00 80.00 +0.44 17060.00 7.47 LME期锡 24805.00 -20.00 -0.08 23400.00 6.00 LME期锌 2175.75 -13.25 -0.61 2080.00 4.60 上海期铝 15140.00 50.00 +0.33 15435.00 -1.91 上海期铜 59480.00 120.00 +0.20 57690.00 3.10 上海期锌 15780.00 20.00 +0.13 15625.00 0.99 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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