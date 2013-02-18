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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 10:13 BJT

金属期市: 上海期铜下跌,因全球经济成长趋疲讯息而承压

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨8,209.75美元,较上个交易日少有变动.

伦敦铜价在2月初触及四个月高点8,346美元,不过从那以后就难以获得动能.交易员希望本周中国结束春节假期重返市场之后能帮助铜价筑底.

20国集团(G20)财长及央行行长莫斯科会议周六声明不会发生货币战,并推迟设定新的削减债务目标的计划.这凸显各国普遍担心全球经济的脆弱现状.

今年美国制造业开局疲弱,因1月汽车产出下降.但2月纽约州制造业活动反弹,显示1月制造业只是暂时受挫.

几内亚政府周五公布与力拓 、俄铝(RUSAL) 等大型矿企所签订的合约,希望以更加透明化的过程来摆脱贪腐及管理失当的恶名.(完) (编译 戴素萍/李婷仪; 审校 杜明霞)
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