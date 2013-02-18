金属期市: 上海期铜下跌,因全球经济成长趋疲讯息而承压

20国集团(G20)财长及央行行长莫斯科会议周六声明不会发生货币战,并推迟设定新的削减债务目标的计划.这凸显各国普遍担心全球经济的脆弱现状.

几内亚政府周五公布与力拓 、俄铝(RUSAL) 等大型矿企所签订的合约,希望以更加透明化的过程来摆脱贪腐及管理失当的恶名.(完) (编译 戴素萍/李婷仪; 审校 杜明霞)