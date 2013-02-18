金属期市: 期铜降至近三周低位,受全球经济成长忧虑拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
市场关注是否有中国需求升温的迹象.该国占全球精炼铜需求的40%.
"基本金属在亚洲市场下跌,因重返市场的中国投资者立场偏空.价格全线疲弱,供应过剩的担忧似乎是日内关注点."加拿大皇家银行在研究报告中称.
三个月期锡 收报每吨24,300美元,为三周以来最低位,上周五收报24,800美元.
期镍 收报17,855美元,上周五收报18,375美元.稍早曾降至近三周低点17,816美元.
三个月期锌 从上周五收盘价2,175美元跌至2,155美元,稍早曾降至逾一周来最低位2,152美元.
期铅 从2,433美元降至2,390美元.期铝 从2,167美元跌至2,117美元.
以下为1702GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 368.35 -5.35 -1.43 365.25 0.85
LME期铝 2120.00 -38.00 -1.76 2073.00 2.27
LME期铜 8118.75 -88.25 -1.08 7931.00 2.37
LME期铅 2394.25 -38.75 -1.59 2330.00 2.76
LME期镍 17872.00 -503.00 -2.74 17060.00 4.76
LME期锡 24351.00 -449.00 -1.81 23400.00 4.06
LME期锌 2155.00 -20.00 -0.92 2080.00 3.61
上海期铝 15140.00 -70.00 -0.46 15435.00 -1.91
上海期铜 58900.00 -830.00 -1.39 57690.00 2.10
上海期锌 15750.00 -175.00 -1.10 15625.00 0.80
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 程琳/张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。