金属期市: 期铜降至近三周低位,受全球经济成长忧虑拖累

市场关注是否有中国需求升温的迹象.该国占全球精炼铜需求的40%.

"基本金属在亚洲市场下跌,因重返市场的中国投资者立场偏空.价格全线疲弱,供应过剩的担忧似乎是日内关注点."加拿大皇家银行在研究报告中称.

三个月期锡 收报每吨24,300美元,为三周以来最低位,上周五收报24,800美元.

期镍 收报17,855美元,上周五收报18,375美元.稍早曾降至近三周低点17,816美元.

三个月期锌 从上周五收盘价2,175美元跌至2,155美元,稍早曾降至逾一周来最低位2,152美元.

期铅 从2,433美元降至2,390美元.期铝 从2,167美元跌至2,117美元.

以下为1702GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 368.35 -5.35 -1.43 365.25 0.85

LME期铝 2120.00 -38.00 -1.76 2073.00 2.27

LME期铜 8118.75 -88.25 -1.08 7931.00 2.37

LME期铅 2394.25 -38.75 -1.59 2330.00 2.76

LME期镍 17872.00 -503.00 -2.74 17060.00 4.76

LME期锡 24351.00 -449.00 -1.81 23400.00 4.06

LME期锌 2155.00 -20.00 -0.92 2080.00 3.61

上海期铝 15140.00 -70.00 -0.46 15435.00 -1.91

上海期铜 58900.00 -830.00 -1.39 57690.00 2.10

上海期锌 15750.00 -175.00 -1.10 15625.00 0.80

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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