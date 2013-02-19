金属期市: 期铜跌至三周低位,因中国需求令人失望

* 强于预期的德国ZEW景气数据限制铜价跌幅
* 交易商称,中国节后买盘可能尚未出现
* 期镍跌幅最大,下跌2.6%
路透伦敦2月19日 - 期铜周二触及三周低位,因市场对最大铜消费国中国长达一周的假期结束后需求回升缓慢感到不安,不过强于预期的德国投资者信心数据令跌幅受限.
LME三个月期铜 回落0.85%,收报每吨8,050美元,之前回吐早盘涨幅触及日低8,043美元,此为1月29日以来最低.期镍,期锡和期锌也触及数周低位.
铜价今年一直处于8,000美元之上,但在本月初触及的四个月高位8,346美元之上无法找到上行动能.美国交易商在结束长周末后重返市场,成交量有所攀升.
中国交易商报告,节后对铜的总体买兴较低,令价格承压,不过,有少量买盘达成,使上海期铜的价格较伦敦现货铜价的贴水收窄至80美元,节前为近200美元.中国占全球铜消费的约40%.
"要使铜价涨势持续,我们需要看到更多实质性的潜在需求.市场普遍关注中国投资者节后返回市场的情况.目前判断节后需求为时过早,不过,到目前为止,的确无需求回暖的迹象,"麦格理分析师Duncan Hobbs表示.
"市场流传的报告还显示,中国政策可能开始收紧货币政策."
市场还担忧,北京和香港政府将推出更多限制冷却不断攀升的房价的举措,这令股市承压.
交易商人为,节后买盘尚未出现,他们仍抱有一线希望.
不过,强于预期的德国ZEW经济景气指数限制铜价跌幅.该数据扶助推高欧洲股市.
其他金属方面,期镍 跌幅最大,回落2.6%,收报每吨17,390美元,稍早触及1月28日以来最低17,350美元.
三个月期铝 跌0.28%,收报每吨2,111美元.三个月期锡 回落1.6%,收报每吨23,905美元,盘中触及1月7日以来最低23,750美元.
三个月期锌 逆势而动,削减稍早跌幅,收盘持稳在每吨2,155美元,稍早触及2月1日以来最低2,138美元.
三个月期铅 收盘时没有成交,但最后买入价报每吨2,375美元,较周一收盘价低0.6%.
以下为1722GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-------------------------------------------------------------------
COMEX期铜 364.65 -9.05 -2.42 365.25 -0.16
LME期铝 2112.00 -5.00 -0.24 2073.00 1.88
LME期铜 8042.00 -77.00 -0.95 7931.00 1.40
LME期铅 2378.75 -11.25 -0.47 2330.00 2.09
LME期镍 17425.00 -430.00 -2.41 17060.00 2.14
LME期锡 23903.00 -397.00 -1.63 23400.00 2.15
LME期锌 2149.75 -5.25 -0.24 2080.00 3.35
上海期铝 15090.00 -115.00 -0.76 15435.00 -2.24
上海期铜 58780.00 -390.00 -0.66 57690.00 1.89
上海期锌 15785.00 -35.00 -0.22 15625.00 1.02
-------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 母红; 审校 利棣儿)