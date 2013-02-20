版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 10:16 BJT

金属期市: 伦敦期铜自三周低位回升,因风险胃纳升温

必和必拓 周三任命其有色金属业务主管接替Marius Kloppers,担任新任首席执行官(CEO).

美国总统奥巴马向国会共和党人再度施压,以阻止3月1日启动预算削减计划,他与部分紧急救援人员一道在白宫露面,目的是为了说明一些岗位可能因减支而受到威胁.

2月德国分析师和投资者信心急升至2010年4月以来最高,连续第三个月上涨,优于预期,发出金融市场对德国经济转势抱有信心的信号. (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/杜明霞; 审校 王兴亚/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐