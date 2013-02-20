金属期市:期铜触及一个月低点,春节假期后中国买家仍未出手

* 春节假期后中国买家仍未出手

* 美元兑欧元上涨

* 美国数据显示经济小幅改善

路透伦敦2月20日 - 期铜周三跌至逾一个月低点,主要消费国-中国在春节假期后买盘仍迟滞,令投资人持续担心需求,且美元上扬也令金属价格承压.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交,买盘最后报7,960美元,在跌穿8,000美元的重要心理关口后触及1月17日来最低的7,954美元.

占全球铜需求约四成的中国交易仍淡静,市场消息人士表示,部分生产商在春节假期后仍未加快生产,暗示铜价可能还要进一步下跌.

铜价在本月初触及的四个月高位8,346美元之上无法找到上行动能,本月迄今下挫2.5%.

Capital Economics分析师Ross Strachan表示,"中国假期结束后需求仍相对迟滞,价格根本都没有启动."

"需要关注的一个重要因素是中国和欧元区的采购经理人指数(PMI)数据,近几个月多个PMI数据改善,要看看是否能继续攀升."

欧元区制造业和服务业PMI将在周四公布,汇丰中国制造业PMI则将在下周一出炉.

美国公布1月房屋开工逊于预期,但建筑许可年率创2008年6月以来最高.1月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%(预估为上升0.4%),为四个月首次上涨.

市场将密切关注周三稍晚美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布的上次货币政策会议记录.

投资人还将聚焦2月24-25日意大利大选,目前结果还非常不明朗.

其他金属方面,三个月期铝 收报2,103美元,昨日收报每吨2,111美元.三个月期锌 收盘报每吨2,133美元,昨日收报2,155美元.

三个月期锡 由每吨23,905美元跌至23,725美元.期镍 收报每吨17,170美元,周二收报17,390美元,稍早触及11月底以来最低16,970美元.

三个月期铅 收报每吨2,350美元,周二收报2,375美元.

以下为1722GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 360.90 -4.05 -1.11 365.25 -1.19 LME期铝 2101.50 -9.50 -0.45 2073.00 1.37 LME期铜 7965.00 -85.00 -1.06 7931.00 0.43 LME期铅 2351.50 -38.50 -1.61 2330.00 0.92 LME期镍 17000.00 -390.00 -2.24 17060.00 -0.35 LME期锡 23711.00 -194.00 -0.81 23400.00 1.33 LME期锌 2136.00 -19.00 -0.88 2080.00 2.69 上海期铝 15080.00 -35.00 -0.23 15435.00 -2.30 上海期铜 58660.00 -230.00 -0.39 57690.00 1.68 上海期锌 15975.00 175.00 +1.11 15625.00 2.24 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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