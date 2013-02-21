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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 10:47 BJT

金属期市: 伦铜跌至今年最低,因美联储会议记录引发技术性卖盘

上海期交所主力5月期铜合约 下跌1.81%至每吨57,640元人民币(9,200美元),稍早曾降至12月底以来最低.

据美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.

美国1月房屋开工下跌,但建筑许可年率创下四年半高位,表明住房市场仍在复苏.

中国国务院周三召开常务会议提出,坚决抑制投机投资性购房,扩大个人住房房产税改革试点范围,并严格执行商品住房限购措施.

国际铜业研究组织(ICSG)周三公布的数据显示,2012年1-11月全球精炼铜供应缺口为51.3万吨,上年同期缺口为26万吨.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟/王翔琼; 审校 李春喜/戴素萍)
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