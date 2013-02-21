金属期市: 铜价跌至年内低点,因中国需求减少且欧美出现经济放缓迹象

* 中国调控楼市帮助打压人气

* 许多中国客户在春节过后仍未入市--交易商

* 期镍和期锡一度跌逾3%,稍后扳回部分跌幅

路透伦敦2月21日 - 期铜周四跌至近两个月最低位,因外界忧虑铜的主要消费大国中国需求减少,欧美出现经济增长放缓的迹象,而且人们担心美联储可能撤走货币刺激政策.

其他金属亦下跌,因投机客结清部位,期镍跌至近三个月低位.

最近几个月中国和美国较强劲的经济数据提振了市场,但中国缺少金属需求及周三有消息称调控地产市场,均打压了人气.

"显然中国地产市场在信心效应及对整体建筑业的影响方面均非常重要,"Natixis商品研究主管Nic Brown称.

中国国务院周三召开常务会议提出,坚决抑制投机投资性购房,扩大个人住房房产税改革试点范围,并严格执行商品住房限购措施.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 最终买价下跌1.26%,报每吨7,860美元,扩大前一交易日的跌势,昨天创下年内第二大单日跌幅.

期铜价格一度触及7,813美元的日低,为去年12月24日以来最低位,低于年初水准.但成交量触及去年9月以来最高位.

具有大量库存的金属市场本周较为失望,本来预计中国工业用户的买盘将增加,但春节过后这一预期没有实现.

2月欧元区采购经理人指数(PMI)意外疲弱粉碎了欧元区经济提前复苏的希望,这亦令情势更加黯淡.

另外费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区2月制造业意外下降;2月16日当周初请失业金人数增幅超过预期,但全美不动产协会(NAR)公布,美国1月成屋销售微幅增长.

"人们确实预期中国政府将促进2013年经济温和增长,所以普遍认为经济将温和复苏,"Barclays commodity分析师Sijin Cheng称,"在中国和美国实货需求回升前,我认为铜价将由宏观人气左右."

**期镍跌幅最大**

几位交易商称,周三期铜价格跌破8,000美元附近的100日移动均线切入位的关键支撑位后,技术性抛盘加剧.

期铜跌势拖累其他金属.

期镍和期锡跌幅最大,均一度跌逾3%至日低.三个月期镍 收低3.15%,报每吨16,630美元,稍早触及11月27日以来最低位,期锡重挫2.53%,报23,125美元,稍早触及两个月来最低位.

期铝 尾市买价跌1.28%,报2,076美元,稍早触及1月30日以来最低位,期锌 收低0.98%报2,112美元,期铅 收盘下挫1.02%,报2,326美元,稍早触及一个月来最低位.

以下为1720GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 355.70 -5.10 -1.41 334.65 6.29 LME期铝 2076.00 -27.00 -1.28 2230.00 -6.91 LME期铜 7860.00 -190.00 -2.36 7375.00 6.58 LME期铅 2326.00 -24.00 -1.02 2432.00 -4.36 LME期镍 16630.00 -540.00 -3.15 18525.00 -10.23 LME期锡 23075.00 -650.00 -2.74 16950.00 36.14 LME期锌 2111.50 -21.50 -1.01 2560.00 -17.52 上海期铝 14965.00 -125.00 -0.83 17160.00 -12.79 上海期铜 57620.00 -1080.00 -1.84 59900.00 -3.81 上海期锌 15640.00 -260.00 -1.64 21195.00 -26.21 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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