金属期市: 期铜跌至两个月低位,因忧虑全球经济

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月5日
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。
* 期铜录得自2011年12月中来最大单周跌幅
* 美元上涨和避险人情绪打压铜市
* 交易商逢低买入,但铜价任何升势料脆弱
路透伦敦2月22日 - 期铜价格周五跌至两个月最低,且录得14个月来最大单周跌幅,因忧虑全球经济和对工业金属的需求.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,805美元,周四报7,860美元.盘中一度跌至12月21日来最低的7,796美元.
本周迄今,期铜价格下跌4.8%,为2011年12月中来的最大单周跌幅,铜价周四录得年内迄今单日最大跌幅.
美元兑欧元走强,令金属价格进一步承压.
"今早开盘时,价格反弹,但似乎避险情绪主导今日市场,"德国商业银行分析师Daniel Briesemann称.他还表示,整体而言,基本面完整,他预期价格下滑不会持续.
"我们预期几乎所有商品今年将会大幅上升,"他说.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员很可能将继续推进购债计划以刺激经济,尽管市场忧虑,如果美联储的量化宽松政策力度过大,购债计划将可能燃点资产泡沫或通胀.
不过,周四公布的一系列数据,从最新一周初请失业金人数,制造业活动以至消费者物价,直指经济复苏仍然缓慢,为美联储继续推行刺激措施提供了凭证.
美国总统奥巴马周四和国会共和党领袖会谈,这是其采取行动以避开全面政府减支在一周内实施的首个迹象.
亚洲市场方面,交易商有兴趣买入铜,不过他们表示,中国的很多行业在农历新年假期后还未回到市场,金属价格下周任何反弹,都可能被证明是脆弱的.
三个月期铅 收报2,304美元,周四报2,326美元.三个月期锡 收报23,105美元,周四报23,125美元.
三个月期锌 从上日报2,112美元下跌至2,088美元.三个月期镍 收报16,940美元,周四报每吨16,630美元.
期铝 收盘时没有成交,最后买盘报2,048美元,周四报2,076美元.
以下为1717GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 353.35 -1.95 -0.55 365.25 -3.26 LME期铝 2049.25 -53.75 -2.56 2073.00 -1.15 LME期铜 7810.25 -239.75 -2.98 7931.00 -1.52 LME期铅 2307.00 -19.00 -0.82 2330.00 -0.99 LME期镍 16915.00 285.00 +1.71 17060.00 -0.85 LME期锡 23066.00 -59.00 -0.26 23400.00 -1.43 LME期锌 2088.00 -24.00 -1.14 2080.00 0.38 上海期铝 14960.00 25.00 +0.17 15435.00 -3.08 上海期铜 57620.00 10.00 +0.02 57690.00 -0.12 上海期锌 15700.00 30.00 +0.19 15625.00 0.48 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿; 审校 母红)
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。
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