金属期市: 沪铜跌至两个月低点,受全球经济及美联储政策疑虑打压

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
美联储主席贝南克周二和周三将在国会提供证词,周五将在旧金山进行演讲,投资者希望他能提供关于联储对极宽松货币政策立场态度的线索.
彭博援引消息人士称,2月初在与债券交易商和投资者的一次会议上,贝南克淡化了联储的货币政策引发资产泡沫,并可能损害经济的担忧.
意大利于周日举行了多年来最难以预测结果的一场选举,许多选民质疑是否能选出强有力的政府来应对严峻的经济危机.
穆迪周五下调了英国的Aaa主权信用评级,这是该国第一次遭到主要评级机构降级,对于财政大臣欧思邦而言是一次重大打击. (完)
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路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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