金属期市: 沪铜跌至两个月低点,受全球经济及美联储政策疑虑打压

美联储主席贝南克周二和周三将在国会提供证词,周五将在旧金山进行演讲,投资者希望他能提供关于联储对极宽松货币政策立场态度的线索.

彭博援引消息人士称,2月初在与债券交易商和投资者的一次会议上,贝南克淡化了联储的货币政策引发资产泡沫,并可能损害经济的担忧.

意大利于周日举行了多年来最难以预测结果的一场选举,许多选民质疑是否能选出强有力的政府来应对严峻的经济危机.

穆迪周五下调了英国的Aaa主权信用评级,这是该国第一次遭到主要评级机构降级,对于财政大臣欧思邦而言是一次重大打击. (完)

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