金属期市: 期铜结束连跌之势收涨,中国数据限制涨幅

* 中国2月汇丰PMI制造业数据从两年高位回落

* 中国1月铜进口较上年同期减少27.51%

* 投资者关注意大利大选和美联储政策

路透伦敦2月25日 - 期铜周一结束六日连跌收涨,但最大铜消费国中国的制造业活动增速放缓限制铜价涨幅,农历新年假期后,中国的买需还未大幅增加.

LME三个月期铜 收报每吨7,835美元,高于周五收盘价7,805美元,上周期铜累积回落近5%,为2011年12月中以来最大单周跌幅.

汇丰2月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值回落至四个月低位50.4,1月终值为52.3.尽管该指数显示中国制造业活动连续第四个月扩张,但市场人气因此受压.

另一项数据显示,中国1月铜进口量仅为243,174吨,较上年同期下降27.51%.中国占全球铜消费的40%.

"之前的回调是价格回归基本面,但市场即将进入需求开始攀升的阶段.中国的很多工厂仍然关闭.部分工厂将在本周恢复生产,"巴克莱资本的分析师Gayle Berry称.

不过,她补充说,今年将出现少量的供应过剩,因此,下月因需求增长而出现的任何涨势将因供应增加而受限.

目前,投资者对欧债问题以及美国货币政策和预算危机的忧虑重燃,意大利大选是导致欧洲问题更加错综复杂的原因之一.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二将进行的证词陈述,可能为投资者提供美联储计划何时开始限制其超宽松货币政策规模的线索,但投资者还须面对日益临近的财政悬崖.

如果美国政府和众议院共和党无法达成预算协议,一项大规模自动减支计划将从3月1日起开始实施.

美国证券监管机构批准贝莱德 的铜上市交易基金上市交易.这意味着对铜的实货需求增加.消息扶助支撑市场人气.

三个月期铝 收报每吨2,037美元,上周五的最后买入价为2,048美元.今日稍早跌至1月中以来最低2,029.25美元,受累于中国产量增加以及技术性卖盘持续.

三个月期锡 收报每吨23,135美元,上周五收报23,105美元.三个月期锌 收报每吨2,089美元,上周五报2,088美元.

三个月期铅 收报每吨2,293美元,上周五报2,304美元.三个月期镍 收报每吨16,705美元,上周五报16,940美元.

以下为1704GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 354.25 0.95 +0.27 365.25 -3.01 LME期铝 2036.00 -67.00 -3.19 2073.00 -1.78 LME期铜 7843.75 38.75 +0.50 7931.00 -1.10 LME期铅 2292.25 -11.75 -0.51 2330.00 -1.62 LME期镍 16702.00 -238.00 -1.40 17060.00 -2.10 LME期锡 23150.00 45.00 +0.19 23400.00 -1.07 LME期锌 2090.25 2.25 +0.11 2080.00 0.49 上海期铝 14840.00 -110.00 -0.74 15435.00 -3.85 上海期铜 57280.00 -340.00 -0.59 57690.00 -0.71 上海期锌 15550.00 -145.00 -0.92 15625.00 -0.48 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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