金属期市: 期铜小涨,受贝南克讲话和美国经济数据支撑

* 贝南克讲话为极度宽松货币政策辩解

* 美国楼市和消费者信心数据优于预期

* 意大利大选僵局令债务危机担忧加重

路透伦敦2月26日 - 期铜周二小涨,因美国楼市和消费者信心数据强劲,抵消了对意大利大选陷入僵局的担忧,且美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克讲话为极度宽松的货币政策辩护,令投资人释然.

LME三个月期铜 收高0.30%,报每吨7,858.50美元,今年迄今跌幅略低于1%,期铜稍早触及两个月低点7,785美元.

贝南克周二在国会作证时极力为美联储购债刺激举措进行辩护,称刺激举措带来的裨益明显超过了可能出现的成本.贝南克还敦促国会议员避免将于周五开始生效的大规模减支举措,他警告称,自动减支,加上之前生效的加税举措将给经济复苏造成"重大阻力".

另外,美国公布的经济数据显示1月新屋销售跳升至四年半最高,12月房价上涨0.9%,大于预期;2月消费者信心强劲反弹.

但在意大利大选结果迟迟难以定论之后,对欧债危机可能升级的担忧,以及中国需求疲弱的忧虑都限制期铜升幅.

三个月期锌 收高0.43%,报每吨2,098美元,三个月期铝 收低0.71%,报每吨2,017美元,稍早跌至11月底以来最低2,010美元.

三个月期锡 收高0.71%,报每吨23,300美元.三个月期镍 收低0.36%,报每吨16,645美元,稍早跌至11月底来最低的16,465美元.

三个月期铅 收高0.17%,报每吨2,297美元.

以下为1709GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 355.15 0.85 +0.24 334.65 6.13 LME期铝 2023.00 -14.00 -0.69 2230.00 -9.28 LME期铜 7858.50 23.50 +0.30 7375.00 6.56 LME期铅 2297.00 4.00 +0.17 2432.00 -5.55 LME期镍 16645.00 -60.00 -0.36 18525.00 -10.15 LME期锡 23295.00 160.00 +0.69 16950.00 37.43 LME期锌 2098.50 9.50 +0.45 2560.00 -18.03 上海期铝 14810.00 -45.00 -0.30 17160.00 -13.69 上海期铜 57110.00 -140.00 -0.24 59900.00 -4.66 上海期锌 15540.00 -10.00 -0.06 21195.00 -26.68 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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