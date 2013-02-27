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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 10:03 BJT

金属期市: 期铜上涨,美联储宽松政策言论令市场宽慰

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二在国会对美联储的货币刺激政策进行了有力的辩护,这缓解了金融市场对美国可能提前撤出购债计划的担忧.

意大利政党周二纷纷寻求取得进展的办法,在此前的选举中没有一方能够在国会中取得绝对多数,这种结果有可能拖长不稳定局面并欧洲金融危机.

巴西矿业巨擘淡水河谷 第四季业绩将出炉,预计将录得10年来的首次亏损,此前公司提列至少46.5亿美元税务调整与矿山价值减计.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 丁琦/隋芬; 审校 王洋/张荻)
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