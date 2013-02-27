金属期市: 期铜持稳,因贝南克为宽松政策辩护且美元走软

* 欧元区信心连续第四个月上升

* 受供应过剩打压,铜价表现可能将逊于其他金属

* 伦敦金属交易所和上海期交所铜的价差缩窄,提振成交量

路透伦敦2月27日 - 期铜价格周三持稳,受美元走软及美联储保证将继续推行货币刺激政策支撑,但最大铜消费国中国需求低迷令铜价涨势受限.

周三铜价获得提振,因欧元区2月经济和企业信心连续第四个月改善.周二铜价曾跌至两个月低点.

"目前总体来说我并不特别看空该市场,已经出现了较大规模的结清部位和较大幅度的回调,看上去还没到下跌的时候,"法国巴黎银行金融策略师Stephen Briggs称.

"就金属市场来说,我认为全球需求并不特别高涨,但我认为也不是那么低迷."

伦敦金属交易所(LME)六种基本金属指数 自2月14日以来已累计下跌5.5%,因投资者担心全球经济复苏状况以及意大利大选后局势不稳.

LME-3个月期铜 收报7,870美元,日高为7,919美元.周二收于7,858.5美元,年初以来共计跌近1%.

上海期交所主力6月期铜合约 收高0.31%,报每吨57,490元人民币(9,200美元).

交易商表示,伦铜和沪铜价差收窄,有助于巩固成交量和伦铜价格的涨势.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在国会为美联储的货币刺激政策做辩护,缓解了金融市场对美联储可能提前撤走购债举措的忧虑.周二市场获得提振.

1月美国企业计划支出创下逾一年最大涨幅,暗示企业对经济复苏的持久性更有信心,这使美国经济韧性得到进一步证实.

但铜价涨势受限,因中国需求低迷.

瑞银分析师Dominic Schnider说,中国新领导层将在进入第二季后采行更多经济刺激举措,这也将帮助铜价走坚.

其他金属涨跌互见,期锡、期铅和期镍表现优于期铜,期铝和期锌下跌.

Briggs称,期铜表现可能将持续逊于其他金属,因供应增加导致过剩,从而打压铜市.

去年10月中以来期铜在LME金属中表现最差,下跌近3%,而期锡、期铅和期锌表现最佳,分别上涨约10%.

LME指标期锡 收报每吨23,475美元,周二收报23,300美元,期铅 收报2,304美元,周二报2,297美元.指标期镍 收报16,700美元,周二收报16,645美元.

三个月期铝 收盘时没有交易,尾盘买价报2,020美元,周二报2,022.5美元,期锌 亦没有交易,买价报2,078美元,周二报2,098美元.

以下为1734GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 356.05 -1.40 -0.39 365.25 -2.52 LME期铝 2016.25 -6.25 -0.31 2073.00 -2.74 LME期铜 7860.50 2.00 +0.03 7931.00 -0.89 LME期铅 2306.25 9.25 +0.40 2330.00 -1.02 LME期镍 16735.00 90.00 +0.54 17060.00 -1.91 LME期锡 23481.00 181.00 +0.78 23400.00 0.35 LME期锌 2080.50 -17.50 -0.83 2080.00 0.02 上海期铝 14855.00 30.00 +0.20 15435.00 -3.76 上海期铜 57490.00 220.00 +0.38 57690.00 -0.35 上海期锌 15665.00 90.00 +0.58 15625.00 0.26 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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