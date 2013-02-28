金属期市: 铜价上涨,因美联储再次保证将维系强力货币刺激

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0707GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7910.00 40.00 +0.51 -0.24
上海期铜 57680 80 +0.14 0.00
COMEX期铜 357.35 2.85 +0.80 -2.16
LME期铝 2023.75 3.75 +0.19 -2.28
上海期铝 14900 -45 -0.30 -2.90
LME期锌 2090.25 12.25 +0.59 1.30
上海期锌 15655 110 +0.71 0.71
LME期镍 16799.00 99.00 +0.59 -2.08
LME期铅 2317.00 13.00 +0.56 -0.98
上海期铅 15125.00 -45.00 -0.30 -0.82
LME期锡 23650.00 175.00 +0.75 1.07
LME/上海套利价差^ -56
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/王翔琼; 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。