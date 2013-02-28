金属期市: 铜价上涨,因美联储再次保证将维系强力货币刺激

0707GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7910.00 40.00 +0.51 -0.24

上海期铜 57680 80 +0.14 0.00

COMEX期铜 357.35 2.85 +0.80 -2.16

LME期铝 2023.75 3.75 +0.19 -2.28

上海期铝 14900 -45 -0.30 -2.90

LME期锌 2090.25 12.25 +0.59 1.30

上海期锌 15655 110 +0.71 0.71

LME期镍 16799.00 99.00 +0.59 -2.08

LME期铅 2317.00 13.00 +0.56 -0.98

上海期铅 15125.00 -45.00 -0.30 -0.82

LME期锡 23650.00 175.00 +0.75 1.07

LME/上海套利价差^ -56

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金