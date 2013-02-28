金属期市: 期铜下跌,因中国需求低迷且美国经济数据好坏不一

* 美国经济数据好坏不一,第四季GDP数据疲弱,而初请失业金人数下降

* 铜库存升至2011年10月以来最高位

* 期铝触及三个月低位,期铅下跌

* 市场关注:中国将于周五0100GMT公布官方制造业PMI

路透伦敦2月28日 - 期铜周四下跌,因美国经济数据好坏不一,金属投资者担心铜消费大国中国需求低迷,以及铜库存高企.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌近1%,至当日低位7,805美元,稍后扳回跌幅.收盘时没有交易,买价报7,815美元,当日跌0.7%.

数据显示美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长0.1%,为2011年初以来最低增幅,而且低于路透调查分析师预计的成长0.5%,数据一经公布,几分钟内铜价跌约20美元,一下跌破周四位于7,830美元的200日移动均线切入位.

但另一项报告显示,上周美国初请失业金人数下降,与其他一连串数据一同暗示美国经济今年初以来改善.

INTL FCStone的Edward Meir称,"铜更令人担心的问题是库存上升."

周四LME铜库存增加2,350吨,至446,700吨,为2011年10月以来最高水准.今年以来铜库存已增长40%,去年10月中以来已增加逾一倍.

期铝一度触及三个月来最低水准,稍后扳回部分跌幅.三个月期铝 一度触及去年11月28日以来最低的盘中低位1,993.85美元,当日最终收低0.5%,报2,011美元.

**周五中国将公布制造业PMI**

人们原本预期春节后中国铜需求将上升,但迄今这一预期尚未成为真.

"基本金属价格要想大幅上涨,就得看来自中国的需求,"Natixis分析师Nic Brown表示.

一些分析师称,投资者应耐心等待,交易将在下周末前或3月稍后增加.

投资者将密切关注周五中国将公布的制造业活动数据,以从中寻找更多线索.路透调查14位分析师的预估中值显示,中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)经季节调整后将微幅降至50.2,低于1月的50.4.

1月智利铜产量较上年同期增长近9%,进一步打压了铜价.

但蒙古当局与力拓 就价值62亿美元的奥尤陶勒盖铜金矿项目关系紧张,铜价可能将得到提振.

铜的疲弱趋势亦拖累其他基本金属.

期铅 跌幅最大,下滑1.0%报每吨2,281美元,期锌 跌0.5%至2,065美元.

期锡 收低0.3%报23,400美元,期镍 下跌0.6%,至16,605美元.

以下为1716GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 354.10 -1.65 -0.46 365.25 -3.05 LME期铝 2007.00 -15.50 -0.77 2073.00 -3.18 LME期铜 7817.25 -52.75 -0.67 7931.00 -1.43 LME期铅 2283.00 -21.00 -0.91 2330.00 -2.02 LME期镍 16625.00 -75.00 -0.45 17060.00 -2.55 LME期锡 23412.00 -63.00 -0.27 23400.00 0.05 LME期锌 2067.50 -30.50 -1.45 2080.00 -0.60 上海期铝 14795.00 -55.00 -0.37 15435.00 -4.15 上海期铜 57630.00 60.00 +0.10 57690.00 -0.10 上海期锌 15655.00 -15.00 -0.10 15625.00 0.19 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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