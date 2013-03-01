金属期市：伦铜小涨，但中国制造业数据表现抑制涨幅

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
白宫与共和党周四在减支实施的一天前，就未能阻止财政危机而彼此指责。IMF警告称该危机可能引发美国和全球经济放缓。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布，中国宏观经济先行指标－2月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至50.1，略低于路透预估中值50.2。上月为50.4。
中国计划对债市做出重大改革，以满足城镇化建设的融资需求。中国城镇化目标是在未来10年新增4亿城镇人口。这一过程将拉动40万亿(兆)元人民币(6.4万亿美元)的投资规模，以支持经济成长，缩小城乡贫富差距。
美国第四季经济仅微弱成长，因军队削减支出且企业补充库存的意愿下降。但经济成长貌似已经开始加快。商务部周四表示，2012年第四季经济成长环比年率修正为增长0.1%，初值则为小幅下降。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰; 审校 龚芳)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选