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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 10:16 BJT

金属期市：伦铜小涨，但中国制造业数据表现抑制涨幅

白宫与共和党周四在减支实施的一天前，就未能阻止财政危机而彼此指责。IMF警告称该危机可能引发美国和全球经济放缓。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布，中国宏观经济先行指标－2月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至50.1，略低于路透预估中值50.2。上月为50.4。

中国计划对债市做出重大改革，以满足城镇化建设的融资需求。中国城镇化目标是在未来10年新增4亿城镇人口。这一过程将拉动40万亿(兆)元人民币(6.4万亿美元)的投资规模，以支持经济成长，缩小城乡贫富差距。

美国第四季经济仅微弱成长，因军队削减支出且企业补充库存的意愿下降。但经济成长貌似已经开始加快。商务部周四表示，2012年第四季经济成长环比年率修正为增长0.1%，初值则为小幅下降。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译　石冠兰; 审校　龚芳)
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