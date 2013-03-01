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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 16:48 BJT

金属期市：伦铜触及两个月低位，受中国PMI数据拖累

0729GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7764.50 -50.50 -0.65 -2.07

上海期铜 56730 -970 -1.68 -1.65

COMEX期铜 351.00 -1.75 -0.50 -3.90

LME期铝 1994.25 -16.75 -0.83 -3.71

上海期铝 14750 -150 -1.01 -3.88

LME期锌 2063.75 -1.25 -0.06 0.01

上海期锌 15460 -85 -0.55 -0.55

LME期镍 16579.00 -26.00 -0.16 -3.36

LME期铅 2275.25 -5.75 -0.25 -2.77

上海期铅 15010.00 -145.00 -0.96 -1.57

LME期锡 23430.00 30.00 +0.13 0.13

LME/上海套利价差^ -197

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王翔琼; 审校 蔡美珍/许娜/隋芬)
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