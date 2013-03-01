金属期市：伦铜触及两个月低位，受中国PMI数据拖累

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
0729GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7764.50 -50.50 -0.65 -2.07
上海期铜 56730 -970 -1.68 -1.65
COMEX期铜 351.00 -1.75 -0.50 -3.90
LME期铝 1994.25 -16.75 -0.83 -3.71
上海期铝 14750 -150 -1.01 -3.88
LME期锌 2063.75 -1.25 -0.06 0.01
上海期锌 15460 -85 -0.55 -0.55
LME期镍 16579.00 -26.00 -0.16 -3.36
LME期铅 2275.25 -5.75 -0.25 -2.77
上海期铅 15010.00 -145.00 -0.96 -1.57
LME期锡 23430.00 30.00 +0.13 0.13
LME/上海套利价差^ -197
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王翔琼; 审校 蔡美珍/许娜/隋芬)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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