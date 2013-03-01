金属期市：期铜触及三个月低点，因美元上涨且中国制造业放缓

* 中国制造业成长放缓,需求低迷

* 美元指数升至六个月高位

* 2月美国制造业以一年半以来最快速度增长

路透伦敦3月1日 - 期铜价格周五跌至逾三个月最低位,因美元上涨,中国制造业成长放缓,另外欧美在政治经济方面发出令人担心的信号.

中国官方制造业PMI一如市场预期连续第二个月回落，但鉴于该指数连续第五个月处于荣枯线上方，且此次回落主要受春节因素影响，为正常性波动，总体判断中国经济仍处于平稳运行中。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布，中国宏观经济先行指标－2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.1，略低于路透预估中值50.2。上月为50.4。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度触及去年11月以来最低位7,652美元,但最终收报7,700美元，低于周四收盘买价7,815美元。2月铜价累计跌逾4%。

期锡、镍、锌、铅和铝均触及数月低位。

“这一疲弱的中国数据令市场震惊，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“欧元区的制造业采购经理人指数(PMI)较差，也没起到提振作用。过去24小时负面消息频出。”

这更令人担忧意大利政局不稳可能将推高欧洲处于挣扎态势中国家的借贷成本。

美元指数 升至六个月高位，欧元因欧元区经济数据糟糕而跌至年内低位。美元上涨使金属对于其他货币持有者更加昂贵。

市场亦关注美国即将开始的削减预算。

“期铜的下一支撑位在7,650美元，如果跌破这一水准，在7,500美元关口前技术图形上没有太多支撑位，”RBC在研究报告中称。

“在7,500美元低位，我们认为市场将看到真正的中国买兴，因套利交易应开始看好买入伦铜。”

美国公布的数据显示，2月美国制造业以逾一年半以来最快速度成长，因新订单持续增加，这支撑了铜价。

其他美国数据传递出好坏不一的信号。1月消费者支出增幅符合预期，但收入跌幅为1993年1月以来最高。另外1月建筑支出意外下降。

LME铜库存净增加12,075吨，至458,775吨，今年迄今已累计增长43%，而且创下2011年10月以来的新高，这显示需求下降。

上海期交所铜库存本周增加18,500吨，至226,000吨，与上年同期创下的纪录高位相仿。

巴克莱资本分析师Sijin Cheng称，春节后中国的实货交易仍较清淡，但应在本月有所改善。

LME三个月期锌 收报2,021美元，周四报2,065美元，今日稍早触及1月中以来最低位2,016.75美元。

期铝 收报1,975美元，周四报2,011美元，今日稍早触及三个月最低位1,956美元；期镍 亦触及三个月低位16,372美元，报16,605美元，周四报16,605美元。

期锡 收报23,250美元，周四报23,400美元，稍早触及去年12月中以来最低位22,851美元；期铅 收报2,244美元，周四报2,281美元，稍早触及去年12月中以来最低位2,225美元。

以下为1710GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 349.35 -4.40 -1.24 334.65 4.39 LME期铝 1974.50 -36.50 -1.82 2230.00 -11.46 LME期铜 7700.00 -170.00 -2.16 7375.00 4.41 LME期铅 2243.00 -38.00 -1.67 2432.00 -7.77 LME期镍 16605.00 0.00 +0.00 18525.00 -10.36 LME期锡 23150.00 -250.00 -1.07 16950.00 36.58 LME期锌 2020.00 -45.00 -2.18 2560.00 -21.09 上海期铝 14675.00 -140.00 -0.94 17160.00 -14.48 上海期铜 56720.00 -920.00 -1.60 59900.00 -5.31 上海期锌 15460.00 -195.00 -1.25 21195.00 -27.06 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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