金属期市：低接买盘推动伦敦期铜反弹，季节性回升行情料将到来

上海期货交易所主力6月期铜合约 跌0.39%至56,690元人民币，稍早曾跌至三个月最低56,550,追随上周五期铜的跌势。

中国政府网周五刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。

中国或考虑利用海外持有约1万亿元(1,600亿美元)人民币，来改变放松资本管制的策略。这种转变意味着中国央行将放弃之前采取的按部就班逐渐取消资本管控的做法，转而实施与海外旺盛需求相适应的一系列改革，为海外人民币存款投资内地提供更大的自由度。

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司 周一表示，2012年经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)暴跌63%，受铝价疲软和不利的市场状况影响。

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