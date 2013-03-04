金属期市：低接买盘推动伦敦期铜反弹，季节性回升行情料将到来

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
上海期货交易所主力6月期铜合约 跌0.39%至56,690元人民币，稍早曾跌至三个月最低56,550,追随上周五期铜的跌势。
中国政府网周五刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。
中国或考虑利用海外持有约1万亿元(1,600亿美元)人民币，来改变放松资本管制的策略。这种转变意味着中国央行将放弃之前采取的按部就班逐渐取消资本管控的做法，转而实施与海外旺盛需求相适应的一系列改革，为海外人民币存款投资内地提供更大的自由度。
全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司 周一表示，2012年经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)暴跌63%，受铝价疲软和不利的市场状况影响。
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(编译 蔡美珍/李春喜; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。