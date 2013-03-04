金属期市：铜价从三个月低位反弹，但升幅因中国楼市调控政策而受限

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦3月4日 - 铜价周一上涨，从上日触及的三个月低位反弹，但美国和意大利陷入政治僵局，且最大金属消费者中国出台房地产调控政策，令铜价升幅受限。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,725美元，高于周五收报的7,700美元。期铜在周五盘中一度下跌至7,652美元的逾三个月低位。
中国国务院周五公布房地产调控政策细则， 要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。有分析师预计，未来针对需求端的限购政策可能仍是调控重点。
投资人也面临意大利选举僵局及美国减支的后果。意大利在选举中没有一个政党赢得绝对多数议席，为欧元区以撙节举措来解决区内危机的计划蒙上阴霾。美国减支恐将拖累经济成长。
美元上涨为铜市带来进一步压力。美元兑欧元交投在近两个半月高位，此前欧元区3月投资者信心下跌。
周日数据显示中国2月服务业以五个月来最慢速度扩张，也令铜价承压。
中国受建筑业施工淡季影响，中国2月官方非制造业PMI降至五个月低点。但数据仍处在50上方的较高水平，且预期指数环比上升，都暗示随着施工和消费旺季的来临，非制造业将继续向好发展。
期铜在2月下跌逾4%，跌幅超过年内录得的升幅。从年初迄今，期铜下跌2.5%.
“我们认为基本金属的技术面依然不佳，未来两周可能走跌，年中前或将反弹。”INTL FCStone分析师Ed Meir指出。
期锡 收报23,375美元，周五收报23,250美元。期锌 收报2,002美元，上日报2,021美元；今日稍早触及一个半月低点1,995美元。
期铅 收报2,216美元，稍早跌至12月初以来低点2,213美元，周五收报2,244美元。
期铝 收报1,974美元，周五报1,975美元，期镍 收报16,450美元，上日报16,605美元。
以下为1709 GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------ COMEX期铜 349.65 0.60 +0.17 365.25 -4.27 LME期铝 1975.00 0.00 +0.00 2073.00 -4.73 LME期铜 7733.00 -137.00 -1.74 7931.00 -2.50 LME期铅 2219.00 -25.00 -1.11 2330.00 -4.76 LME期镍 16523.00 -82.00 -0.49 17060.00 -3.15 LME期锡 23350.00 100.00 +0.43 23400.00 -0.21 LME期锌 2003.50 -17.50 -0.87 2080.00 -3.68 上海期铝 14575.00 -95.00 -0.65 15435.00 -5.57 上海期铜 56350.00 -540.00 -0.95 57690.00 -2.32 上海期锌 15295.00 -185.00 -1.20 15625.00 -2.11 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。