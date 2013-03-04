金属期市：铜价从三个月低位反弹，但升幅因中国楼市调控政策而受限

路透伦敦3月4日 - 铜价周一上涨，从上日触及的三个月低位反弹，但美国和意大利陷入政治僵局，且最大金属消费者中国出台房地产调控政策，令铜价升幅受限。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,725美元，高于周五收报的7,700美元。期铜在周五盘中一度下跌至7,652美元的逾三个月低位。

中国国务院周五公布房地产调控政策细则， 要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。有分析师预计，未来针对需求端的限购政策可能仍是调控重点。

投资人也面临意大利选举僵局及美国减支的后果。意大利在选举中没有一个政党赢得绝对多数议席，为欧元区以撙节举措来解决区内危机的计划蒙上阴霾。美国减支恐将拖累经济成长。

美元上涨为铜市带来进一步压力。美元兑欧元交投在近两个半月高位，此前欧元区3月投资者信心下跌。

周日数据显示中国2月服务业以五个月来最慢速度扩张，也令铜价承压。

中国受建筑业施工淡季影响，中国2月官方非制造业PMI降至五个月低点。但数据仍处在50上方的较高水平，且预期指数环比上升，都暗示随着施工和消费旺季的来临，非制造业将继续向好发展。

期铜在2月下跌逾4%，跌幅超过年内录得的升幅。从年初迄今，期铜下跌2.5%.

“我们认为基本金属的技术面依然不佳，未来两周可能走跌，年中前或将反弹。”INTL FCStone分析师Ed Meir指出。

期锡 收报23,375美元，周五收报23,250美元。期锌 收报2,002美元，上日报2,021美元；今日稍早触及一个半月低点1,995美元。

期铅 收报2,216美元，稍早跌至12月初以来低点2,213美元，周五收报2,244美元。

期铝 收报1,974美元，周五报1,975美元，期镍 收报16,450美元，上日报16,605美元。

以下为1709 GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------ COMEX期铜 349.65 0.60 +0.17 365.25 -4.27 LME期铝 1975.00 0.00 +0.00 2073.00 -4.73 LME期铜 7733.00 -137.00 -1.74 7931.00 -2.50 LME期铅 2219.00 -25.00 -1.11 2330.00 -4.76 LME期镍 16523.00 -82.00 -0.49 17060.00 -3.15 LME期锡 23350.00 100.00 +0.43 23400.00 -0.21 LME期锌 2003.50 -17.50 -0.87 2080.00 -3.68 上海期铝 14575.00 -95.00 -0.65 15435.00 -5.57 上海期铜 56350.00 -540.00 -0.95 57690.00 -2.32 上海期锌 15295.00 -185.00 -1.20 15625.00 -2.11 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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