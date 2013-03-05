金属期市：期铜上涨，中国经济增长前景提振需求预期

* 中国预计今年GDP成长率为7.5%

* 欧洲央行、日本央行和英国央行本周将举行会议

* 美国服务业以一年来最快速度增长

路透伦敦3月5日 - 期铜价格周二上涨，中国誓言维持7.5%的经济成长率提振了需求前景，另外全球各主要央行保持宽松货币政策的预期提供了额外支撑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,772美元，高于周一的收盘价7,725美元，上周期铜价格曾触及逾三个月来最低位7,652美元。

中国政府工作报告把2013年经济增长目标定为7.5%左右,把居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。

春节长假前上月中国铜需求放缓，但在通常强劲的第二季前需求反弹的预期加剧。

“短期内铜价可能将在未来几个月处于目前水准，中国需求复苏将持续，这将支撑铜价，”Capital Economics分析师Ross Strachan称。

“但下半年(中国)复苏程度将比一些人预期的更令人失望。我们预计今年底前铜价将在7,000美元左右。”

本周稍后欧洲央行、日本央行和英国央行将召开政策会议，预计它们将维持宽松的货币政策，这亦提振人气。

美国供应管理协会(ISM)周二公布，2月服务业以一年来最快速度扩张，受益于新订单增加和出口需求。

、

铜价2月累计跌逾4%，年初迄今已共计下滑约2%。

“短期内(铜价)有点超卖，如果未来几天出现大幅反弹，我不会意外，”独立技术分析师Cliff Green称。

“目前初步阻力位在7,850美元，如果升逾此处，将扩大涨势，接近技术上更加重要的7,940美元区域，”他在路透全球基本金属论坛上称。

**季节性需求**

交易商称，春节以来中国消费者回归市场，预计未来几周订单情况将稳步改善。

美银美林在给客户的研究报告中称，3月1日起美国自动减支后美国经济增长可能放缓的忧虑，或在未来几周打压铜价并损及第二季经济成长。

期锡 收报每吨23,450美元，周一收报23,375美元,期锌 报2,007美元，周一报2,002美元.

期铅 收报2,225美元，周一报2,216美元,期铝 收报1,976美元，周一报1,974美元,期镍 收报16,700美元，周一报16,450美元.

以下为1709GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 351.05 1.90 +0.54 365.25 -3.89 LME期铝 1978.00 4.00 +0.20 2073.00 -4.58 LME期铜 7760.50 35.50 +0.46 7931.00 -2.15 LME期铅 2227.25 11.25 +0.51 2330.00 -4.41 LME期镍 16641.00 191.00 +1.16 17060.00 -2.46 LME期锡 23460.00 85.00 +0.36 23400.00 0.26 LME期锌 2007.50 5.50 +0.27 2080.00 -3.49 上海期铝 14665.00 70.00 +0.48 15435.00 -4.99 上海期铜 56960.00 540.00 +0.96 57690.00 -1.27 上海期锌 15390.00 50.00 +0.33 15625.00 -1.50

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化